«Итальянская забастовка» «Газпрома»: украинцам уменьшили давление, а Европе сократили поставки по «Северному потоку-1»

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Новости Украины

В ГТС Украины зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» на участке госграницы Россия – Украина. Изменение давления, утверждают в Киеве, произошло без предупреждения со стороны ОАО «Газпром».

Об этом сообщает ГТС Украины.

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«Такие несогласованные действия «Газпрома» вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того, как «Газпром» вновь уменьшил транзит через «Северный поток-1» до 33 млн куб. м в сутки», — отметил генеральный директор ОГТСУ Sergiy Makogon.

Также «Газпром» вновь объявил о сокращении поставок газа через «Северный поток -1» поскольку она останавливает еще одну турбину для ремонта.

Это произошло через несколько дней после того, как «Газпром» возобновил поставки газа по газопроводу “Северный поток -1”. Трубопровод был закрыт на 10 дней для проведения планового технического обслуживания, и теперь у европейцев есть опасения, что Россия не возобновит поставки после завершения работ.

«В связи с истечением установленного срока до капитального ремонта (в соответствии с сообщением Ростехнадзора и с учетом технического состояния соответствующей машины) «Газпром» останавливает еще одну газовую турбину производства Siemens на Портовой», — говорится в сообщении компании.

«Суточная пропускная способность КС “Портовая” с 7:00 (мск) 27 июля составит до 33 млн кубометров», – говорится в сообщении.

В ЕС уже прокомментировали эти новости. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что заявление «Газпрома» о дальнейшем сокращении поставок газа заставляет ЕС готовиться к прекращению поставок в любой момент. Отдельные эксперты называют такую политику российского монополиста «итальянской забастовкой». Мол, Москва таким образом «дрессирует» европейцев в ответ на санкции в отношении России.

Напомним, трубопровод «Северный поток-1» снабжает 55 миллиардов кубометров газа в год, или почти 40% общего объема импорта газа блоком ЕС из России.