Итальянский Институт Милтона Фридмана призвал Украину освободить Дмитрия Скворцова

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«Немыслимыми для демократических стран беззакониями» назвал арест на Украине православного журналиста Дмитрия Скворцова директор итальянского Института Милотона Фридмана Алессандро Бертольди.

«На Украине творятся немыслимые для демократических стран беззакония, жертвами которых становятся, в частности, журналисты, имеющие альтернативные, отличные от властной, позиции и взгляды на происходящие события. Один из них – известный журналист, православный публицист и общественный деятель Дмитрий Скворцов. Он был арестован 21 февраля 2023 года в монастыре Украинской Православной Церкви под Киевом, где проходил монашеское послушание, и отправлен в тюрьму по обвинению в «государственной измене», – отмечается в заявлении Бертольди.

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По его мнению, обвинения против Скворцова «сфабрикованы СБУ».

«Одним словом, в неустановленное время, с неустановленными лицами, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, он якобы умышленно совершил «государственную измену». Тем не менее, обвиняемому Дмитрию Скворцову грозит до 15 лет лишения свободы! А вот что действительно были нарушено и прокуратурой, и следственными органами, – так это основополагающие принципы международного права в области прав человека, свободы слова, совести и вероисповедания, а также Конституция Украины. В частности, речь идёт о нарушении Всеобщей декларации прав человека (статей 18-21, санкционирующих конституционные свободы, а также духовные, общественные, политические свободы, такие как свобода мысли, мнения, их выражения, религии и совести, свобода объединения, а также получения и распространения информации и идей через любые средства массовой информации). И о нарушении Конституции Украины», – подчеркивает итальянский эксперт.

Он напоминает, что «за свою журналистскую и публицистическую деятельность Дмитрий Скворцов уже несколько месяцев находится в тюрьме».

«А конкретно – за статьи и материалы в защиту канонического Православия, русской культуры и русского языка, ныне попираемых в Украине при полной поддержке официальной власти. Этой власти очень невыгодно иметь на свободе таких оппонентов, как Скворцов, особенно на фоне устраиваемых ею гонений на Украинскую Православную Церковь и русскую культуру. Поэтому, за неимением других аргументов, она пытается вменить ему в вину рассуждения о том, что русская культура в его статьях называется культурой мирового уровня (инкриминируется «возвеличивание русской культуры)» и тому подобное. Хотя весь интеллектуальный мир давным-давно действительно признал ее великой, а таких ее представителей, как Чехов и Чайковский, Шолохов и Тарковский, Рахманинов и Бродский, и многих других, считает величайшими гениями человечества. Мы привели лишь один пример из множества абсурдных обвинений в адрес человека, единственное «преступление» которого состоит в мирном отстаивании своей национальной идентичности, вероисповедания и культуры, что и стало причиной для проведения позорного политически-мотивированного процесса против него. К сожалению, в Украине такие процессы давно не единичны», – подчеркивает Бертольди.

Он призывает вмешаться в ситуацию ЕСПЧ, Европейскую федерацию журналистов, «Международную амнистию», а также Ватикан.