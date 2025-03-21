Как меняется в Италии общественное мнение по отношению конфликту вокруг Украины?

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Леонардо Синегалья, лидер генуэзской региональной организации профсоюза «Sindacato Generale di Classe» (SGC).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Много ли в Италии релокантов – либералов, бежавших из России после начала СВО?

В Италии много, я бы сказал, несколько тысяч прозападно настроенных россиян, которые бежали из страны из-за своей оппозиции президенту Путину. Большинство из них стали политически активными только после прибытия в Италию, потому что итальянское правительство предоставляет просителям убежища деньги, документы и жилье, и поэтому у них есть стимул выдавать себя за «политических беженцев» и вести себя как «диссиденты».

Кто эти люди?

В основном они принадлежат к верхушке среднего класса. Они, как правило, живут на деньги, получаемые от России или итальянских государственных субсидий. Обычно они сотрудничают с информационными агентствами и неправительственными организациями. Они склонны к космополитизму, игнорируя свое российское происхождение как форму провинциализма. Они ассоциируются с либеральными итальянцами из верхушки среднего класса.

Какую активность проявляют релоканты?

Антироссийская диаспора обычно принимает участие в проукраинских мероприятиях. Здесь, в Италии, мы не видели таких сцен, как в Германии, с публичными демонстрациями RDK, но во многих городах российские либералы и неофашисты солидаризировались с украинцами, поддерживающими киевский режим.

Как я уже сказал, большинство из них – богатые люди или сыновья богатых семей, они на самом деле не чувствуют себя комфортно с простыми людьми, даже если эти люди – прозападные украинцы. Их легче увидеть в залах ожидания итальянских «VIP-персон» в Милане или Риме.

Как реагируют на активность релокантов итальянцы?

Итальянцы не замечают большинство из них, потому что они не общаются с простыми людьми. Только когда они пишут для газет, выступают по телевидению или размещают посты в социальных сетях, простые люди замечают их существование. Как правило, простые люди презирают их за их воинственную позицию, «всезнайство» и лживые манеры.

Есть ли конфликтные ситуации?

Учитывая их социальный статус, между ними не возникает физических конфликтов, но когда их голоса слышны, это обычно вызывает своего рода возмущение.

В Италии отношение народа к войне с Россией становится все более критичным в отношении действий ЕС и НАТО. Проукраинскую деятельность поддерживает лишь очень небольшая часть населения, в основном либеральные активисты и итальянские родственники украинских националистов. Простой народ сыт по горло поддержкой киевского режима, а также его сторонниками, будь то украинцы, русские или итальянцы.