Итальянский вице-премьер расшаркался перед бандеровцами

Константин Серпилин.  
19.02.2023 20:47
  (Мск) , Мюнхен
Просмотров: 763
 
Дзен, Италия, Погромы, Россия, Украина, Цензура


Зампредседателя Совета министров Италии Антонио Таяни не нашёлся, что ответить на претензию украинских неонацистов о сохраняющейся возможности работы российских СМИ в Риме.

Инцидент произошел на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зампредседателя Совета министров Италии Антонио Таяни не нашёлся, что ответить на претензию украинских неонацистов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Когда мы говорим о будущем Европы, должны задавать себе вопрос: а почему мы докатились до такой жизни? Одна из причин – влияние российской пропаганды. Это большая проблема во Франции и в других странах.

Но я хочу спросить итальянского друга от имени тысяч украинцев, они очень обеспокоены. В то время, как другие страны в Европе запретили российские СМИ, в Италии они по-прежнему работают. Недавно я сама была в Италии, и в гостинице везде были российские каналы. Почему?» – поинтересовалась депутат Верховной рады.

Однако Антонио Таяни не нашёлся что ответить. Вместо апеллирования к принципам свободы слова и доступа к разным точкам зрения, итальянец начал убеждать, что его соотечественники не знают русского языка, а потому российские СМИ не несут угрозы.

«Итальянцы и английский с трудом понимают, а уж русский – тем более. Я думаю, что российская пропаганда работает в социальных сетях больше, чем в традиционных СМИ.

Таким образом, мы реализуем решение ЕС по авторскому праву. С помощью авторского права можно контролировать ситуацию и защищать право на информацию.

Конечно, есть журналисты, работающие в России, но 99% итальянцев поддерживают Украину. Я не вижу результатов пропаганды. С моей точки зрения, пропаганда в моей стране не существует, это не проблема», – оправдывался Таяни.

«Но почему, всё-таки, российское телевидение в Италии не запрещено?» – надавила модератор встречи.

«Просмотр российского телевидения в Италии – это не проблема. Мы далеко от России, никто не смотрит российского телевидения и не читает российских газет. Для нас это не проблема. Проблемы российской пропаганды нет. Никто не знает российских газет, никто не смотрит российские телеканалы.

Мы – страна, в которой предприняты самые жёсткие меры против олигархов в финансовой сфере. Никто в Европе так не борется с российскими олигархами, как это делает наша финансовая налоговая служба», – мямлил итальянский чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть