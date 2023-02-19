Итальянский вице-премьер расшаркался перед бандеровцами

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Зампредседателя Совета министров Италии Антонио Таяни не нашёлся, что ответить на претензию украинских неонацистов о сохраняющейся возможности работы российских СМИ в Риме.

Инцидент произошел на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о будущем Европы, должны задавать себе вопрос: а почему мы докатились до такой жизни? Одна из причин – влияние российской пропаганды. Это большая проблема во Франции и в других странах. Но я хочу спросить итальянского друга от имени тысяч украинцев, они очень обеспокоены. В то время, как другие страны в Европе запретили российские СМИ, в Италии они по-прежнему работают. Недавно я сама была в Италии, и в гостинице везде были российские каналы. Почему?» – поинтересовалась депутат Верховной рады.

Однако Антонио Таяни не нашёлся что ответить. Вместо апеллирования к принципам свободы слова и доступа к разным точкам зрения, итальянец начал убеждать, что его соотечественники не знают русского языка, а потому российские СМИ не несут угрозы.

«Итальянцы и английский с трудом понимают, а уж русский – тем более. Я думаю, что российская пропаганда работает в социальных сетях больше, чем в традиционных СМИ. Таким образом, мы реализуем решение ЕС по авторскому праву. С помощью авторского права можно контролировать ситуацию и защищать право на информацию. Конечно, есть журналисты, работающие в России, но 99% итальянцев поддерживают Украину. Я не вижу результатов пропаганды. С моей точки зрения, пропаганда в моей стране не существует, это не проблема», – оправдывался Таяни.

«Но почему, всё-таки, российское телевидение в Италии не запрещено?» – надавила модератор встречи.

«Просмотр российского телевидения в Италии – это не проблема. Мы далеко от России, никто не смотрит российского телевидения и не читает российских газет. Для нас это не проблема. Проблемы российской пропаганды нет. Никто не знает российских газет, никто не смотрит российские телеканалы. Мы – страна, в которой предприняты самые жёсткие меры против олигархов в финансовой сфере. Никто в Европе так не борется с российскими олигархами, как это делает наша финансовая налоговая служба», – мямлил итальянский чиновник.