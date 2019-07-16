Итальянский вице-премьер заявил об «украинском следе» в покушении на него

16.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Итальянский вице-премьер и лидер популистской партии Лига севера Маттео Сальвини заявил, что ультраправые из партии Forza Nuova, которых задержали недавно в Италии с арсеналом оружия, планировали его убийство, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает агентство ANSA.

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В сообщении итальянского агентства задержанные названы “проукраинскими неонацистами”.

“Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь. Я рад, что раскрыт арсенал этих безумцев”, – сказал Сальвини.

Ранее стало известно ,что на севере Италии полиция конфисковала арсенал оружия у правоэкстремистов.

Были задержаны три человека. Один из задержанных – Фабио дель Берджолло – активист итальянской неофашистской партии Forza Nuova. Другие двое задержанных – 42-летний Алессандро Монти, гражданин Швейцарии; и 51-летний итальянец Фабио Бернарди.