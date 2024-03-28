Итальянский журналист: «Мы проиграли. Перевооружение ЕС – чушь. Срочно на переговоры с Путиным!»

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Необходимо срочно выходить на переговоры с Москвой, поскольку – пока ЕС будет перевооружаться, вопрос Украины давно решится в пользу России.

Об этом на канале итальянского телеведущего Луки Сомми заявил итальянский журналист и писатель Марко Травальо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь, когда война проиграна, атлантисты устраивают истерики, топают ногами, как дети. Вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, они готовят планы перевооружения, которые не принесут никакой пользы, потому что прежде, чем они произведут эффект, потребуются годы. А у Украины есть несколько месяцев сопротивления, по мнению самых оптимистичных аналитиков. В июне пройдут европейские выборы, в ноябре – американские, и поэтому побеждённые не могут признать это. Для этого они готовят планы перевооружения без всякой надежды», – сказал Травальо.

Он раскритиковал европейских лидеров, которые, по его мнению, совершают одну глупость за другой.

«Перевооружение: Макрон сфотографировался, как боксёр, Евросоюз взял на себя обязательство подготовить мирных жителей к войне. Президент (Европейского Совета – ред.) Мишель, самый идиот из всех, сказал, что для мира нужно готовиться к войне. Это было чушью ещё в Древнем Риме, теперь это чушь в кубе, поскольку мы находимся в атомной эпохе. К сожалению, европейские народы не хотят об этом знать. Что они делают? Они говорят: это Путин не хочет вести переговоры, и в любом случае с Путиным мы не ведём переговоры, потому что он вторгся на Украину. Это другая галактическая чушь – именно потому, что он вторгся на Украину и побеждает, мы должны вести переговоры, прежде чем он возьмёт всё это», – возмущался итальянец.