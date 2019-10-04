Итальянский журналист объяснил, зачем сбили Боинг в Донбассе
Ответственность за катастрофу Боинга МН17 над Донбассом в 2014 году лежит на Украине, поскольку она произошла в контролируемом ею воздушном пространстве.
Крушение самолета было организовано, чтобы предъявить обвинения России.
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Об этом в эфире канала PolitWera заявил итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они получили «черные ящики» этого самолета. Системы контроля неба над Украиной, были в руках Украины (а эти люди там еще не исчезли).
Как они могли заранее знать, как самолет изменит курс? Это невозможно.
Только секретные службы могли это сделать. Те, у кого радары, информация и т.д.
Но они обвинили. Это было организовано, чтобы обвинить Россию, Донецкую и Луганскую республики. Они это все сделали, чтобы обвинить Россию», – резюмировал Кьеза.
Спасибо!
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