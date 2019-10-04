04.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Итальянский журналист объяснил, зачем сбили Боинг в Донбассе

Ответственность за катастрофу Боинга МН17 над Донбассом в 2014 году лежит на Украине, поскольку она произошла в контролируемом ею воздушном пространстве.

Крушение самолета было организовано, чтобы предъявить обвинения России.

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Об этом в эфире канала PolitWera заявил итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они получили «черные ящики» этого самолета. Системы контроля неба над Украиной, были в руках Украины (а эти люди там еще не исчезли).

Как они могли заранее знать, как самолет изменит курс? Это невозможно.

Только секретные службы могли это сделать. Те, у кого радары, информация и т.д.

Но они обвинили. Это было организовано, чтобы обвинить Россию, Донецкую и Луганскую республики. Они это все сделали, чтобы обвинить Россию», – резюмировал Кьеза.

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