24.08.2018, Киев, Игорь Петров
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Колониальная демократия, Украина, Экономика коллапса

Итог 27 лет «независимости» Украины – бедность, депопуляция, долги, внешнее управление



За 27 лет независимости бывшая Украинская ССР превратилась в колонию Запада с бедным и сокращающемся населением. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как еще можно охарактеризовать результат 27 лет независимости? Бедность, депопуляция, наращивание долгов, внешнее управление, утрата властью монополии на насилие, утрата украинских территорий.

Почему это случилось? Потому что Украина стала страной с колониальной структурой экономики со всеми вытекающими последствиями. При такой структуре экономики не может быть высоких заработных плат и большого числа высокооплачиваемых рабочих мест.

Вследствие этого – бедность. Более половины населения получает субсидии. При этом МВФ требует повысить тарифы на природный газ для населения еще на 60-70%, что приведет к тому, что на субсидии надо будет выделить еще 1,5-2 млрд долларов, – при том, что украинской добычи полностью хватает для покрытия нужд населения», – сказал эксперт.

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