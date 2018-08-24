Итог 27 лет «независимости» Украины – бедность, депопуляция, долги, внешнее управление

24.08.2018, Киев, Игорь Петров

За 27 лет независимости бывшая Украинская ССР превратилась в колонию Запада с бедным и сокращающемся населением. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«Как еще можно охарактеризовать результат 27 лет независимости? Бедность, депопуляция, наращивание долгов, внешнее управление, утрата властью монополии на насилие, утрата украинских территорий.

Почему это случилось? Потому что Украина стала страной с колониальной структурой экономики со всеми вытекающими последствиями. При такой структуре экономики не может быть высоких заработных плат и большого числа высокооплачиваемых рабочих мест.

Вследствие этого – бедность. Более половины населения получает субсидии. При этом МВФ требует повысить тарифы на природный газ для населения еще на 60-70%, что приведет к тому, что на субсидии надо будет выделить еще 1,5-2 млрд долларов, – при том, что украинской добычи полностью хватает для покрытия нужд населения», – сказал эксперт.