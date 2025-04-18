Итог 30-дневного «перемирия»: Зеленский утёр нам нос – эксперт

Катя Добрина.  
18.04.2025 16:58
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Итогом 30-дневного моратория на удары по энергосистеме стали более 80 атак на объекты энергетики РФ. Совбез ООН это не впечатлило, а «коалиция желающих» обсуждает отправку воинского контингента на Украину.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог, журналист Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итогом 30-дневного моратория на удары по энергосистеме стали более 80 атак на объекты энергетики...

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«Сегодня ключевой вопрос – что сделает Россия? Продолжим ли мы соблюдать этот меморандум или соглашение о перемирии в атаках на энергообъекты, или же мы считаем, что всё, оно закончилось и толку от него не было», – отметил он.

Зеленский заявил, что энергосистема Украины справилась со всеми проблемами, отопительный сезон позади, и это говорит, что Киев умеет отставить свои интересы.

«То, что Россия сознательно не атаковала атомные электростанции, не нарушала каналы снабжения энергоресурсами мирных жителей, Зеленский выдал за свою заслугу.

Никакие соглашения власти в Киеве не собираются соблюдать, если они полагают, что это не в их интересах. Они трактуют нашу готовность на это перемирие, которое сегодня завершается, таким образом: «видите, мы надавили на русских, они нам уступили. Давайте давить дальше, и они снова нам уступят». Они же твёрдо уверены, что Запад их не осудит», – считает Светов.

Обозреватель напомнил, что Россия инициировала закрытое заседание Совбеза ООН, на котором представила факты – за 30 дней Украина атаковала более 80 энергообъектов на территории РФ. Однако это абсолютно никого не впечатлило.

«Я, как просто гражданин России, вообще считаю бессмысленными наши все протесты и призывы к общественному мнению. Я понимаю, это часть дипломатической работы, мы должны это делать. Но это бесполезно!

Когда мы высказываем на этот счёт какие-то соображения, нам отвечают одно: прекратите специальную военную операцию на Украине, и ничего не будет. От нас требуют остановить наступательные действия, тогда всё будет в порядке. Вывести войска с Украины и никаких конфликтов не будет», – заключил Светов.

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