Итог безнаказанности Киева: В Москве подорвали очередного участника СВО

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Подрыв автомобиля, принадлежащего российскому военнослужащему, произошел во дворе дома на улице Синявинской в Москве в момент, когда владелец сел за руль и завел внедорожник. Мужчина выжил и даже до прибытия «Скорой» сам перевязывал раненые ноги рубашкой, чтобы остановить кровотечение.

Момент взрыва был зафиксирован на камеры наблюдения. На других записях также обнаружен и предположительный момент закладки взрывного устройства неизвестным накануне ночью.

СМИ выяснили, что пострадавшим оказался военный по имени Андрей Торгашов, именно так зовут замначальника космической связи РФ. Однако впоследствии оказалось, что взорвана «Тойота» тезки высокопоставленного военного руководителя. Объект покушения – бывший участник СВО. Наблюдатели склонны видеть в ЧП украинский след. Не исключено, что террористы просто ошиблись и подорвали авто не того Торгашова.

«Явно прослеживается почерк украинских спецслужб. Вероятно, в ближайшее время в Киеве открыто возьмут на себя ответственность за теракт», – считает военкор Юрий Котенок.

«Вражеская агентура работает в РФ. А где наша у них и громкие ликвидации? Ведь иной раз достаточно сообщить, что объект приехал в свой дом в той же Конче Заспе, чтобы туда прилетела ракета. Даже не нужно подсвечивать цель лазером, как в 80-90е. Ну, и где подобное?» – изумляется публицист Максим Калашников.

«Ну давайте мы и дальше не будем производить отстрел украинских военных и руководителей… Убивают наших журналистов – мы молчим. Пытаются убивать наших высокопоставленных военных – снова молчим», – изумляется политолог Геворг Мирзаян.