Итог безнаказанности Киева: В Москве подорвали очередного участника СВО

Михаил Рябов.  
24.07.2024 13:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Москва, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Подрыв автомобиля, принадлежащего российскому военнослужащему, произошел во дворе дома на улице Синявинской в Москве в момент, когда владелец сел за руль и завел внедорожник. Мужчина выжил и даже до прибытия «Скорой» сам перевязывал раненые ноги рубашкой, чтобы остановить кровотечение.

Момент взрыва был зафиксирован на камеры наблюдения. На других записях также обнаружен и предположительный момент закладки взрывного устройства неизвестным накануне ночью.

Подрыв автомобиля, принадлежащего российскому военнослужащему, произошел во дворе дома на улице Синявинской в Москве...

СМИ выяснили, что пострадавшим оказался военный по имени Андрей Торгашов, именно так зовут замначальника космической связи РФ. Однако впоследствии оказалось, что взорвана «Тойота» тезки высокопоставленного военного руководителя. Объект покушения – бывший участник СВО. Наблюдатели склонны видеть в ЧП украинский след. Не исключено, что террористы просто ошиблись и подорвали авто не того Торгашова.

«Явно прослеживается почерк украинских спецслужб. Вероятно, в ближайшее время в Киеве открыто возьмут на себя ответственность за теракт», – считает военкор Юрий Котенок.

«Вражеская агентура работает в РФ. А где наша у них и громкие ликвидации? Ведь иной раз достаточно сообщить, что объект приехал в свой дом в той же Конче Заспе, чтобы туда прилетела ракета. Даже не нужно подсвечивать цель лазером, как в 80-90е. Ну, и где подобное?» – изумляется публицист Максим Калашников.

«Ну давайте мы и дальше не будем производить отстрел украинских военных и руководителей… Убивают наших журналистов – мы молчим. Пытаются убивать наших высокопоставленных военных – снова молчим», – изумляется политолог Геворг Мирзаян.

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