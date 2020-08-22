Итог года у власти: Зеленского ждёт массовый разгром по всей Украине

22.08.2020, Киев, Игорь Петров

Осенью, когда на Украине запланированы выборы в местные советы, победу одержат местные непарламентские элиты в силу непопулярности центральной власти Украины.

Об этом в эфире Politeka Online заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тенденции пока – победа местных элит, массовая, почти по всей стране. Всюду будут побеждать местные непарламентские элиты, они набирают от 30% до 70%, это областной уровень и уровень областных центрах. По моим оценкам, рейтинг (центральной) власти – 15-17%, не больше на местном уровне», – сказал политолог.