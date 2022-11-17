Итог харьковской «перегруппировки»: ВСУ безостановочно лупят по Белгородской области

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Многострадальный городок Шебекино в Белгородской области вновь подвергся обстрелам ВСУ сегодня. Об этом в своем ТГ-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Снаряды «Града» попали в частный жилой дом. Есть пострадавшая – пятнадцатилетняя девушка. Она была дома, когда в него прилетел снаряд. Доставлена в детскую больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным снарядами разрушен один частный жилой дом, в двух жилых домах выбиты окна и повреждена кровля. Также зафиксированы попадания снарядов в корпуса промышленных предприятий, сотрудники отправлены домой», – написал Гладков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

15 ноября ВСУ в ходе обстрела уже убили трех жителей Шебекино.

Сегодня городок посетил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Накануне он выступил на ТВ и пообещал водружение русского флага над Киевом.

«Русский флаг будет, обязательно будет не только над Киевом, но и над другими исконно русскими городами. Не смотрите на то, как сейчас встречают порой русского солдата, это пройдёт: кто-то мог подумать чуть больше 20 лет назад, что за русских людей на русской Украине будет плечом к плечу сражаться батальон «Ахмат»?» – заявил вице-спикер.

Впрочем, пока что вражеская армия обстреливает территорию РФ. Всё это стало следствием отступления российских войск из Харьковской области минувшим летом, после чего ВСУ вышли к границе, и не осталось буферной зоны.