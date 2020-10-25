25.10.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Итог клоунады Зеленского: Выборы на Украине обернулись рекордно низкой явкой


Рекордно низкой явкой обернулись состоявшиеся сегодня на Украине выборы мэров и депутатов местных советов. Согласно данным прозападной грантоедской организации «Опора», явка не превышает 36%.

Пропагандист Дмитрий Гордон в эфире ток-шоу Савика Шустера уверяет, что такие показатели объясняются эпидемией коронавируса – население, якобы, опасалось идти на участки, чтобы не заразиться. (На местных украинских выборах 2015 года явка превышала 46,5%).

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Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» публикует карту, где видно, что явка была выше на Западной Украине.

Низкая явка – результат неверия в перемены после предательства Зеленского, считает экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Скандально низкая явка на сегодняшних выборах ясно говорит о том, что Зеленский своим хамелеонством добился максимального недоверия населения к политическому классу. Всего год назад народ массово шел на участки в надежде вместе с Порошенко и компрадорским парламентом проводить войну, нацизм и внешнее управление.


Но лицедеи для того и нужны, чтобы обманывать. И полностью восстановив политику своего предшественника, – рост тарифов, продолжение войны, безнаказанность нацистов и, наконец, томосоманию, Зеленский убил надежду на демократические процедуры у трех четвертей украинского общества.

Сколько не бесновались кандидаты на бордах и в соцсетях, какие экзотические партии и новые лица не предлагали, а народ просто не пошел. И Центризбирком это ясно видел, поэтому объявил явку лишь один раз в 17 часов. Сейчас конечно дорисует, но всем очевидно, что «король-то голый», – комментирует Азаров.

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