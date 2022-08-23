Итог «Крымской платформы»: Зеленский поклялся самостоятельно вернуть полуостров

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Новости Украины

Итоги онлайн-заседания украинского саммита «Крымская платформа» не вдохновили президента Владимира Зеленского.

После пленарного заседания он заявил, что Украина будет самостоятельно возвращать Крым, вне зависимости от поддержки других стран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем возвращать Крым, как нашу территорию, любым путем, который выберем. Выберем самостоятельно, без консультаций с другими державами», – заявил Зеленский.

Он поспешил заверить, что это не означает нанесения ударов по полуострову – украинские военные, как уверяет Зеленский, по гражданским не стреляют. Видимо, в Донецке больше не осталось гражданских лиц, одни сепаратисты и военные.

«Украина не наносит никаких ударов по гражданскому населению, которое находятся как на территории других государств, так и на территории Украины, но временно оккупированных, – паясничал украинский президент. – Мы знаем, что мы делаем, знаем, где есть военные объекты или склады на временно оккупированных территориях. Там украинские военные могут работать по плану».

На то, что русофобский саммит не привел ни к какой конкретике, акцентировал внимание спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, киевский форум потерял эксклюзивность и миссию точки сборки всех антироссийских сил.

«Сейчас разного рода русофобских сходок стало неисчислимое множество. По степени представительности и конкретности вопросов, которые на них решаются, они существенно превосходят пресловутую «платформу». Фактически она ничего не добавляет к уже известной позиции и Украины, и её западных хозяев. Разве что демонстрирует, насколько Крым по-прежнему символизирует как их реваншистские намерения, так и нашу решимость построить свою цивилизацию, свой Русский мир, который без Крыма немыслим, – отметил Константинов. – В итоге — разнокалиберные политики поупражнялись в русофобских речах, погрозили кулачком и — разъехались. Точнее — разошлись, поскольку участие в «проформе» было преимущественно виртуальным. Всё более виртуальным становится и киевский режим. Какие у него шансы дотянуть до третьего саммита?».