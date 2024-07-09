Итог миссии Орбана: Россия готова на прекращение огня без мирного договора, но есть условие

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После посещения России венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин не может проиграть на Украине, поскольку все преимущества в этом конфликте на его стороне.

«[У Путина] все просто: смотрите на факты, источники энергии, численность населения. Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию — такую мысль трудно даже представить», — сказал Орбан в интервью Velt.

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По его словам, в следующие месяцы ситуация в Украине «станет гораздо хуже», конфронтация усилится и будет больше жертв.

«Там больше оружия, и россияне настроены решительно. <…> Обе стороны вкладывают в это большие усилия. Даже украинцы стали оптимистичнее, так как получили много качественного оружия», — сказал Орбан.

Одним из результатов вояжа Орбана в Киев и Москву, а затем в Пекин стало письмо руководству ЕС по итогам общения с Путиным. Его опубликовало американское Радио «Свобода», утверждая, будто получило документ от некоего европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Подлинность письма подтвердили ещё два чиновника ЕС, но также анонимных что оставляет открытым вопрос о том, что же это все-таки за документ.

«Отношение Путина к ситуации на линии фронта существенно отличается от толкования президента Зеленского. Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели», – утверждается в «слитом» документе.

Но главной сенсацией является то, что, судя по его содержанию, Россия все таки может согласиться на прекращения огня без мирного договора. Однако лишь при условии, что получит гарантии того, что это прекращение огня не будет использовано ВСУ для скрытой перегруппировки, усиления и перевооружения.

«Путин был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня. Путин готов рассмотреть возможное перемирие, которое не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил. Россия готова согласиться только на условия, определенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года. Также Москва готова обменяться мнениями относительно так называемого мирного предложения Китая и Бразилии. Российские власти уверены, что время не на стороне Украины, а на стороне российских сил», – говорится в письме Орбана.

Российский политолог Сергей Марков считает «сенсацией» тезис о том, что Россия при определённых условиях все-таки согласна на простое прекращения огня без договора, – сенсация. По его словам «это придаст оптимизма многим главам государств и они с удвоенной силой бросятся уговаривать Россию».

Впрочем, если отталкиваться от логики неудавшихся стамбульских логоворенностей 2022 года, то чего-то подобного и стоило ожидать. А, напомним, если верить Орбану, да и самому Путину новый мирный договор должен основываться именно на этих положениях.