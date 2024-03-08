«Итог неизбежен»: Западу не победить Путина, о Крыме пора забыть – бывший разведчик США

Анатолий Лапин.  
08.03.2024 16:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Спецоперация, Украина


Западу и Украине никогда не победить Россию, а о Крыме стоит забыть.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу и Украине никогда не победить Россию, а о Крыме стоит забыть. Об этом...

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По мнению Шаффера, об этом ярко свидетельствует отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая была «одержима Крымом» и «игралась танками и самолетами».

«Меня постоянно обвиняют в том, что я сторонник Путина. Это, похоже, потому, что я пытаюсь объяснить, что ты предлагаешь, что реализуешь и результат, к которому ты стремишься – никак не связаны. Ты никогда не достигнешь желаемого результата, основываясь на том факте, что ты не понимаешь систему. Поэтому я отношусь к этому с большим презрением.

Те из нас, кто пытается уйти, на самом деле говорят людям: «Вам не победить Путина», а они расстраиваются. Это похоже на историю с Викторией Нуланд, и вы упомянули о ее одержимости Крымом. Похоже, что нужно забыть об этом, девочка. Ты не сможешь вернуть это обратно.

И когда ты остаешься академиком, каковым она по сути и является, начинаешь играть с оружием, танками и самолетами – и указывать людям, не понимая взаимосвязи того, как это происходит, общая картина работает, но результат неизбежен», – заключил Шаффер.

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