«Итог неизбежен»: Западу не победить Путина, о Крыме пора забыть – бывший разведчик США

Западу и Украине никогда не победить Россию, а о Крыме стоит забыть.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Алекса Христофорова заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Шаффера, об этом ярко свидетельствует отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая была «одержима Крымом» и «игралась танками и самолетами».

«Меня постоянно обвиняют в том, что я сторонник Путина. Это, похоже, потому, что я пытаюсь объяснить, что ты предлагаешь, что реализуешь и результат, к которому ты стремишься – никак не связаны. Ты никогда не достигнешь желаемого результата, основываясь на том факте, что ты не понимаешь систему. Поэтому я отношусь к этому с большим презрением.

Те из нас, кто пытается уйти, на самом деле говорят людям: «Вам не победить Путина», а они расстраиваются. Это похоже на историю с Викторией Нуланд, и вы упомянули о ее одержимости Крымом. Похоже, что нужно забыть об этом, девочка. Ты не сможешь вернуть это обратно.

И когда ты остаешься академиком, каковым она по сути и является, начинаешь играть с оружием, танками и самолетами – и указывать людям, не понимая взаимосвязи того, как это происходит, общая картина работает, но результат неизбежен», – заключил Шаффер.