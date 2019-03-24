Итог «незалежности»: В украинской металлургии начинается катастрофа

24.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Металлургическая отрасль Украины, некогда обеспечивавшая одну из главных статей валютных пополнений бюджета страны за счет экспорта, на пятом году после победы Евромайдана приближается к катастрофе.

Об этом пишет считающаяся влиятельной в Киеве газета «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После распада СССР металлургические заводы перешли к новым собственникам. Производственные мощности приобретались очень дешево, почти даром, не в соответствии с реальными ценами. Затем новые собственники начали нещадную эксплуатацию заводов, выжимая из них все что можно.

При этом на внешнем рынке металлопродукция продавалась по мировым ценам, а для внутренних потребителей — по ценам, существенно превышающим мировые. Заработную плату работникам этих предприятий выплачивали вовсе не мирового уровня, а как в самых слаборазвитых странах мира. То есть осуществлялась чрезвычайно жесткая эксплуатация рабочей силы. Полученные сверхприбыли выводились из страны, а не вкладывались в модернизацию надлежащим образом.

Погоня за сверхприбылями приводила к сокращению выпуска многих видов металлопродукции и сортов стали. А конкуренты в это же время осуществляли и модернизацию, и наращивание выпуска и расширение ассортимента своей продукции. Поэтому металлургия Украины стала терять свои конкурентные преимущества за счет почти бросовой цены рабочей силы.

Ограничения, связанные с условиями ВТО, антидемпинговые расследования, действия конкурентов тоже сыграли свою роль.

Конкурентоспособность нашей страны в мировой металлургии стала падать. Сейчас Украина осталась единственной страной в мире, где еще действует выплавка стали мартеновским способом.

Возможность свободного перемещения населения через границы в условиях мизерного финансирования своей рабочей силы тоже привела к катастрофическим последствиям в металлургии. Рабочая сила массово выезжает на работу в Польшу, Россию, Германию и дальше. Причем Польша и Германия умело воспользовались своими преимуществами и начали перехватывать нашу молодежь еще на уровне абитуриентов и студентов, обеспечивая ей и бесплатное обучение и стипендии как ЕС, так своих стран на проживание», – пишет украинская газета.

«Тенденции снижения конкурентоспособности металлургии Украины, падение доли металлургии в ВВП, объемах экспорта, валютных поступлениях, структуре производства, уменьшение количества работающих не могут не беспокоить, поскольку все это влияет на экономическое развитие всей страны. На сегодняшний день можно считать, что нашу металлургию уже начал активно клевать жареный петух.

Если ситуация не изменится, а она, по нашему мнению, не изменится, поскольку металлургические собственники не хотят ничего менять, а государство не может ничего предложить и реально мало что может сделать, то развитие металлургии перейдет в фазу, которую можно описать финальными словами одного из известных романов Хемингуэя: «Не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». После этого все, что останется украинской металлургии, это ждать, когда президент с подачи металлургических олигархов объявит национализацию металлургических мощностей, и страна выкупит у них истощенные и пустые металлургические заводы», – прогнозирует издание.