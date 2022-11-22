Итог «перегруппировки» под Харьковом: Части Белгородской области угрожает захват Украиной
Мирная жительница погибла сегодня при обстреле ВСУ города Щебекено Белгородской области. Кроме того, супружеская пара погибла, подорвавшись на боеприпасе неустановленного образца в селе Староселье Краснояружского района, на территории которого с 27 октября действует режим ЧС.
Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание.
Дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя «Ветеранов войн». В госпитале проходят лечение люди пожилого возраста. Слава богу, пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод», – написал Гладков.
Кроме того, он опубликовал фото засечной черты, которая возводится в области на границе с Украиной. Засечные черты возводились в 17-м веке в Диком поле русскими для обороны от степняков.
«Это новая засечная черта. И это ужас, конечно, и тоска. Россия реально в 1991 году откатилась в XVII век. У нас засечная черта нынче проходит ровно там, где проходила тогда. Скажите спасибо 1991 году, крушению «совка», Борису Николаевичу Ельцину и его центру.
Триста лет слизнул своим длинным коровьим языком. Смахнул беспалой рукой своей. Сколько смертей продал! Сколько побед!» – сокрушается писатель Захар Прилепин.
Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников допускает, что ВСУ предпримут рейд с захватом Шебекино или Валуек Белгородской области.
«Ни НАТО, ни США сейчас не ставят задачу воевать с Россией и уничтожать ее. Для этого у них есть Украина, которую они одели, обули, вооружили. ВСУ находятся в стадии «духовного подъёма». Они живут в атмосфере перемоги. У них все время перемоги, и мнимые, и реальные. Сейчас реально готовится наступление, а, может быть, и не одно, может быть, два. А, может быть, какой-нибудь рейд с захватом условного Шебекино, или условных Валуек. Им сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно более престижный удар по России», – сказал Решетников в эфире телеканала «Россия-1».
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