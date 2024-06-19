Итог похода российских кораблей на Кубу

Завершившийся шестидневный визит в Гавану ударных кораблей Северного флота — ракетного фрегата «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань» (проект «Ясень-М») оставил достаточно пищи для размышлений.

Казалось бы, что могут противопоставить два, пусть даже современных, носителя ракетного оружия, против всей мощи американского «гегемона»? Но, если абстрагироваться от унылого гундежа всепропальщиков, посмотрим, как отреагировали на визит американские власти и западная пресса.

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Первой спохватилась Англичанка. Оказывается, военное ведомство Острова Невезения, фактически, проспало проход вблизи от берегов Шотландии нашего подводного крейсера. «Казань» была обнаружена, только когда британский самолет-разведчик сподобился сбросить в воду акустический буй для обнаружения субмарин. Во время боевых действий это означало бы, что на территории бывшей владычицы морей расцвел бы целый букет атомных грибов, каждый из которых на порядок превосходит бомбу, сброшенную американцами на Хиросиму. Этот досадный факт стал причиной разбирательства в министерстве обороны UK, где флот, как известно, переживает нелегкие времена.

Чтобы утихомирить американских обывателей, напрягшихся от присутствия двух ударных российских кораблей у берегов США, в СМИ начали разгонять успокоительную болботню, что, мол, на борту «Казани» в настоящий момент нет страшных гиперзвуковых ракет «Циркон», а только «Калибры» и старые-добрые советские «Ониксы».

«И ядерных боеголовок на них нет», – ободряюще квакают западные журналисты.

На самом деле, присутствие «Казани» поблизости от Восточного побережья США, несло восхитительную неопределенность, о которой недавно болботал Макрон, заявляя, будто загадка нахождения французского военного контингента на Украине будет волнительной темой для Путина, подобно знаменитому «коту Шредингера».

Какими ракетами на самом деле вооружена «Казань», знают только в Генштабе ВС РФ. Нюанс в том, что «Казань» вошла в состав ВМФ на год позже запланированного в 2019-м срока. Задержка была связана как раз с переоборудованием пусковых установок с «Калибров» на «Цирконы», в то время как с фрегатом «Адмирал Горшков» загадки как раз не было: корабль изначально вооружен «Цирконами» и уже несколько раз участвовал в морских учениях с ВМС дружественных государств.

Довольно смешную версию «Ну и что нам сделают два русских корабля?» обсасывали в американских СМИ. Одна из статеек в весьма респектабельном издании сводилась к тому, что русские будут наблюдать, как средства ядерного поражения по приказу президента США наносят превентивный удар по РФ, и только тогда русские просыпаются и делают свой ответный ход, причем, по утверждению источника, американские ПРО бодро и уверенно перехватят 56% российских ракет.

Это, конечно, сильно преувеличено, но хотим скромно заметить, что даже 44% наших ракет, достигших цели, превратят территорию США в радиоактивную пустыню.

Но даже не это главное. Западные эксперты, в отличие от пропагандистов, размахивающих спущенной из «обкома» методичкой, видят серьезную угрозу в российском гиперзвуковом оружии, даже не оснащенном ядерными боеголовками. Суть в том, что гиперзвуковое оружие, которое ни одна из американских систем ПВО/ПРО не могут перехватить, будет бить по штабам. Так что не факт, что президент США успеет отдать приказ нанести ядерный удар по России. Эксперты давно уже не хихикают с нового российского оружия и не называют его «путинскими мультиками». Прилета «Кинжала» по подземному хранилищу в Ивано-Франковской области в 2022 году было достаточно. Для разумных.

И — вишенка на торте — заход кораблей СФ в Гавану в год президентских выборов в США — хороший щелчок по носу «гегемона». «Ястребам» т.н. «глубинного государства» дали понять, что в портах Кубы (Венесуэлы, Никарагуа), которые в Вашингтоне по привычке продолжают считать своим «неприкосновенным задним двором», могут дежурить российские корабли-ракетоносцы на постоянной основе, попеременно. Как демонстрация уязвимости США, власти которых разрешили Украине наносить удары западным оружием по территории «старой» России. Это также касается возможного применения F-16, которые могут быть переданы ВСУ в течение июня этого года.

«Во время драки «за лужей» отсидеться не получится, даже у самых хитрозадых».

Вот главный посыл визита российских кораблей-ракетоносцев в порт Гаваны.