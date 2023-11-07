Итог пустых угроз наказать за атаки на Крым: В Киеве хотят усилить ракетные удары
Базирующийся в Киеве меджлисовский канал провел опрос на улицах украинской столицы: интересуются ли граждане происходящим в Крыму?
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По приведённой нарезке мнений ясно – потерянный полуостров особо респондентов не беспокоит, следят за ним постольку-поскольку – картинка складывается из того, что показывают в украинских новостях – а это, как правило, бравурные репортажи об атаках ВСУ или пиар действий «ждунов», что украдкой метят в Крыму желто-синим.
Из всех интервью можно отметить два оригинальных ответа. Первый – украиномовная пенсионерка заявляет, что не сможет простить славянское большинство Крыма, приветствовавшее воссоединение с Россией. Второй – упитанный усатый мужик, призывающий менять настроения на полуострове при помощи усиления ракетных ударов.
И это – наглядное свидетельство, к чему привели так и не реализованные угрозы наказать Украину за атаки на Крым.
Спасибо!
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