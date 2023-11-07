Итог пустых угроз наказать за атаки на Крым: В Киеве хотят усилить ракетные удары

Михаил Рябов.  
07.11.2023 16:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 892
 
Д.Б., Дзен, Крым, Опрос, Украина


Базирующийся в Киеве меджлисовский канал провел опрос на улицах украинской столицы: интересуются ли граждане происходящим в Крыму?

Базирующийся в Киеве меджлисовский канал провел опрос на улицах украинской столицы: интересуются ли граждане...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По приведённой нарезке мнений ясно – потерянный полуостров особо респондентов не беспокоит, следят за ним постольку-поскольку – картинка складывается из того, что показывают в украинских новостях – а это, как правило, бравурные репортажи об атаках ВСУ или пиар действий «ждунов», что украдкой метят в Крыму желто-синим.

Из всех интервью можно отметить два оригинальных ответа. Первый – украиномовная пенсионерка заявляет, что не сможет простить славянское большинство Крыма, приветствовавшее воссоединение с Россией. Второй – упитанный усатый мужик, призывающий менять настроения на полуострове при помощи усиления ракетных ударов.

И это – наглядное свидетельство, к чему привели так и не реализованные угрозы наказать Украину за атаки на Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть