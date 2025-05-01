Итог ресурсной сделки: отныне  Украина будет покупать американское оружие за живые деньги

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Издающаяся на Украине англоязычная газета Kyiv Post Как со ссылкой на собственные источники пишет, что после подписания сделки по недрам администрация Трампа разблокировала поставки вооружений Украине.

В публикации говорится, что Белый дом проинформировал Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (программа DCS) на сумму от 50 миллионов долларов.

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Что именно из вооружений будет продано Киеву, не уточняется.

Отмечается, что эта программа работала и раньше, но львиная доля оружия передавалась безвозмездно. За деньги с 2015 по 2023 год США отправили в Украину товаров военного назначения на сумму около 1,6 миллиарда долларов. После инаугурации Трампа продажи вооружений и военных услуг были приостановлены.

При этом о выделении новых безвозмездных пакетов военной помощи речи не идет. Новое оружие Украина будет покупать за деньги.

«Мы заключили сделку, по которой наши деньги в безопасности, по которой мы можем начать копать и делать то, что должны делать», — сказал Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.

«Это также хорошо для них, потому что у вас будет американское присутствие на месте, и американское присутствие не позволит многим плохим игрокам проникнуть в страну или, конечно, в район, где мы ведем добычу», — добавил он.

Наблюдатели за политическим процессом прогнозировали именно такой итог. Подписав ресурсную сделку США не только развязали себе руки в дальнейших мирных переговорах, но и обнулили какие-либо обязательства перед Киевом относительно военной помощи. Теперь все по-честному: no money no honey.

Перевод военного сотрудничества с Киевом с рельсов “вы нам должны за защиту демократии от России” на рельсы “Есть деньги – покупайте” – это, в текущих условиях, лучший естественный предохранитель от чрезмерных милитаристских амбиций Украины. Поскольку у страны нет достаточных средств для материального обеспечения крупных военных компаний.