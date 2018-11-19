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19.11.2018, Симферополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Недвижимость, Россия, Строительство, ЮБК
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Итог варварской застройки Ялты показали в Питере

Приморский парк в Ялте практически уничтожен. Это наглядно показал архитектор Борис Попов, выступая на Санкт-Петербургском культурном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он продемонстрировал фото нулевых годов и снимок 2018 года, на котором видно, что зеленой зоны нет, все занято многоэтажками.

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«Застроен санаторий «Россия», со всех сторон зажат. Вот и весь Приморский парк», – сказал Попов.

Как ранее сообщали крымские СМИ, Приморский парк застраивали компания Консоль, связанная со спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым, и севастопольский «Интерстрой», принадлежащий Евгению Кабанову, который должен вступить в должность вице-премьера крымского правительства.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский  на круглом столе «Южный берег Крыма – территория Всемирного наследия» в рамках форума призвал защитить Южный берег Крыма, который не имеет аналогов в России и в мире. Эрмитаж принимает участие в проекте, организованном Фондом имени Д. С. Лихачева, по оценке памятников Южного берега Крыма по методике ЮНЕСКО.

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