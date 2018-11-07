Итог вранья Порошенко: Украина закрепила репутацию шулера на финансовом рынке

07.11.2018, Киев, Игорь Петров

Украине дают деньги взаймы лишь под высокие проценты, потому что на международном финансовом рынке у неё репутация карточного шулера. Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом сентябре, в 2017 году, Украина выходила на внешние рынки заимствования капиталов. И в тот период времени она распространяла информацию – «ситуация у нас нормальная, все абсолютно под контролем. Мы продолжаем сотрудничество с МВФ, вот-вот зайдут деньги от него. У нас реформы».

В тот период времени Украина смогла одолжить под 7, 4%, как сейчас одолжила Турция, но дальше ничего не было. Реформ семимильными шагами не было, и программа с МВФ тогда же и канула в вечность, толком-то и не работала, деньги по программе не получали.

И вышло так, что информация-то распространялась, но по факту было совсем другое, и за Украиной закрепился такая совершенно ужасная финансовая марка на рынке, когда нас назвали «карточным шулером».

Это ужасно. В этом сообществе привыкли доверять словам. Ты можешь обмануть, но этот обман, скорее всего, будет один раз.

И с того момента Украина не могла выйти на внешние рынки. И почему сейчас эти 9,5% по одним бумагам, 9,5% по другим заплатили, – это безумно дорого. И то – мы должны считать, что нам безумно повезло. Я имею в виду Минфин Украины», – сказал Устенко.