Итоги бандеровского правления: Жители Херсона перекрыли центральную улицу
Днем во вторник жители Херсона перекрыли центральную улицу города, протестуя против уничтожения некогда знаменитого завода карданных валов, оборудование которого новые собственники режут на металл.
Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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По его словам, завод в советские времена производил комплектующие для грузовых автомобилей (КрАЗ, МАЗ, КамАЗ, Урал, ГАЗ), автобусов (ЛАЗ, «Икарус», ЛиАЗ), всех видов троллейбусов, тракторов («Кировец», ХТЗ, «Белорусь»), подвижного железнодорожного состава, металлургического оборудования и т.п.
«В 2001 году завод начал уверенно подниматься и вновь заполнять рынок своей продукцией… Но… Хозяйственный суд Херсонской области 11 мая 2019 года признал банкротом ПАО «Херсонский завод карданных валов», и начал его ликвидацию. 4 февраля 2020 года рабочие завода Карданных валов перекрыли центральную улицу Херсона с требованием вернуть порядок на их родное предприятие, так как захватившие его, начали вырезать на металл все оборудование. При этом законность продажи Херсонского завода карданных валов проверяет полиция», – рассказал Журавко в своем блоге.
По его словам, накануне неизвестные в Херсоне перекрыли проходную завода карданных валов и не пустили рабочих на территорию. «Новый собственник заявил, что люди на заводе не нужны, зарплату не дают, трудовые книжки не возвращают», – утверждает политик.
Со ссылкой на работников Журавко поясняет, что «новые владельцы намерены «распилить» завод на металл и получить в собственность землю и базы отдыха у моря».
«Символично, что банкротство Херсонского завода карданных валов началось еще весной 2014 года, сразу, как бандеровская хунта совершила антиконституционный переворот в Украине.
Процедура санации ПАО «Херсонский завод карданных валов» была введена судом в марте 2017 года, а управлять ею был назначен гендиректор завода-должника Юрий Смолиенко. Он несколько раз подавал в суд на рассмотрение план санации, но его каждый раз ветировал банк «Финансы и кредит», у которого в залоге находится все недвижимое имущество завода. Наконец, в апреле 2019 года банк направил в суд письмо, в котором настоял на признании своего должника банкротом, что в итоге и произошло.
Вот так, по сговору банкиров и явного криминала, херсонцев лишают еще одного из флагманов украинского машиностроения. Власть это устраивает. Ведь власть под американцами. А американским хозяевам не нужно, чтобы в их колонии была развитая промышленность и крепкая экономика», – поясняет Журавко.
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