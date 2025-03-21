Итоги евроинтеграции: более 70% болгарской молодёжи хотят уехать из страны

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Социологический опрос, проведенный Фондом Фридриха Эберта, показал серьезное снижение доверия у молодых болгар к ЕС, НАТО, собственному правительству и полиции. Объектом исследования стали жители Болгарии от 15 до 29 лет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя результаты опроса, BulgariaOnAir отмечает, что еще шесть лет назад число молодых болгар, желающих уехать из страны на заработки за рубеж, составляло 39%. Медиа обращает внимание на то, что углубляется тенденция депопуляции малых населенных пунктов. Так более 56% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет проживают в крупных городах, тогда как в селах этот показатель составляет всего 7,8%.

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Исследование обращает внимание на распространённые среди болгарской молодежи факторы тревоги. Так 47% из них переживают из-за плохого здравоохранения в стране, а 44% беспокоит страх возможной будущей войны. Далее следуют страхи серьезной болезни, маленькой пенсии и загрязнения окружающей среды.

«Неравные возможности, которые предоставляет окружающий мир, все больше отражаются в данных», — комментирует результат социолог Парван Симеонов.

При этом для 34% молодых жителей Болгарии является важным получить образование и сделать карьеру, а личная жизнь отходит на второй план. Но из-за нехватки острой безработицы в стране наметилась и тревожная тенденция: значительное число молодых людей ищут альтернативные способы заработка.

«Что касается азартных игр, то некоторые молодые люди говорят, что эта практика уже заменяет поиск работы, то есть ее можно рассматривать как экономический доход», — прокомментировал ситуацию социолог Стефан Георгиев.

Половина опрошенных молодых болгар поддержала тезис, что для получения работы нужны знания и опыт, но треть из них убеждена, что необходимы связи с влиятельными лицами.