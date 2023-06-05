Итоги Евросаммита: какие виды у Запада на Молдову?

В Республике Молдова отшумел саммит Европейского политического сообщества – организации, созданной год назад для дискуссий о судьбах Европы. Каких результатов достигла Молдова, впервые принявшая столь статусный форум?

Эксперты с обоих берегов Днестра рассуждают о том, что означает для Молдовы курс на евроинтеграцию, подтвержденный на саммите, как встреча европейских лидеров повлияет на будущие молдавские выборы, что будет дальше с приднестровским урегулированием.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Александр Кориненко, политолог, Кишинев:

«По окончании саммита можно с уверенностью констатировать, что никаких плодов для нашей страны он не принес. Получилась «встреча выпускников» с очень дорогими закусками и винами за наш счет. Президент получила красивую фотографию для будущей электоральной компании, а европейские лидеры беззаботно провели вечер в шикарном дворце Mimi. К сожалению, мы не услышали, чтобы в ходе саммита были подписаны хоть какие-то документы, совместные декларации или приняты важные решения. Цели нам не объявляли, поэтому можем считать, что «цели были достигнуты». Жители страны разделились: одна часть радуется хоть какому-то светлому событию в длинном пути евроинтеграции страны, а вторая часть задается вопросом: на что пошли наши налоги, на которые состоялся саммит? Мы не получили ничего конкретного, кроме парализованной столицы на двое суток, более того европейские лидеры уклончиво отвечали на вопрос о возможности Молдовы стать членом ЕС к 2030 году, а президент Румынии вообще ушел от ответа на вопрос, будет ли защищать Молдову Румыния в случае эскалации конфликта с Россией. Ну, разве это удовлетворительные итоги мероприятия, о котором говорили полгода?! Еще и праздник у столичных детей забрали».

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития, Тирасполь – Москва:

«Европейское политическое сообщество – это клуб государств, объединенных идеей европейской интеграции. Там есть политическое ядро в лице Старой Европы, есть свое «болото», вроде государств-членов ЕС, попавших туда ради европейских субсидий и отрабатывающих это членство политической проституцией, а есть государства-кандидаты в члены ЕС и те, кто пока еще только стремится получить столь «высокий» статус. Напомним, что ЕПС – это идея Макрона, суть которой – сохранить притягательность идеи европейской интеграции для тех государств, принимать которые в ЕС в ближайшие десятилетия не планируют, но и отпускать в свободное геополитическое плавание тоже не хотят. Создавая ЕПС, Старая Европа как будто дает таким странам право голоса, возможность разговора на равных по таким важным темам как безопасность и энергетика. Но на деле пока все ограничивается банальной болтовней. С самого начала ЕПС выступала как платформа для демонстрации консолидации западного сообщества против России. Первый саммит прошел в Праге в октябре 2022 года, так же как и второй Бульбоакский саммит, он не запомнился ничем, кроме «духа единства». Среди других результатов – встречи лидеров Азербайджана и Армении, в обоих случаях не особо результативные. По большому счету, особых целей перед данным саммитом никто и не ставил, поэтому, если задаваться вопросом, достиг ли он этих целей? Да, достиг – прибыли почти все участники Сообщества, показали свое единство. Однако из антироссийского междусобойчика на этот раз выпала Турция. Учитывая ту политику, которую проводит Эрдоган, балансируя между Западом и Россией, это может стать тревожным сигналом для единства ЕПС. Но, быть может, президент Турции всего лишь был слишком занят инаугурацией. Весь ажиотаж вокруг саммита был создан исключительно молдавским руководством. Для Майи Санду и ее команды принимать столь представительный форум – это единственная возможность укрепить свои внутриполитические позиции. «Посмотрите, весь Запад с нами» – примерно такой посыл исходит народу Молдовы от Санду. Евроинтеграция – это последний электоральный козырь действующей власти. Уже этой осенью в Молдове пройдут выборы в местные органы власти, от их исхода во многом зависит стабильность режима. И если идея евроинтеграции на выборах не сработает, то карта Санду будет бита. Отсюда столько пафоса и внимания к этому форуму со стороны официального Кишинева. Они воспринимают саммит как вопрос сохранения власти. В Кишиневе должны понимать, что идея евроинтеграции быстро теряет свою привлекательность. Сейчас только треть молдаван твердо выступают за западный вектор развития. Но евроскептицизм – это не только молдавское явление, он быстро распространяется по всей Европе, и уже скоро это отразится на структуре власти многих европейских государств. Так что Молдова тут в тренде. Давно остались в прошлом те времена, когда Европа блистала своими высокими стандартами в обеспечении прав человека, принципами гуманизма, разумностью жизненного уклада. Сейчас там разгул половых свобод, ювенальной юстиции и самоубийственных санкций. По сути, Санду со своей евроинтеграцией и Саммитом в Мими пытается продать молдаванам от дохлого осла уши. Мне почему-то кажется, что провернуть этот номер во второй раз ей не удастся».

Анатолий Дирун, научный руководитель Тираспольской школы политических исследований, Тирасполь:

«По итогам саммита можно отметить несколько моментов. Во-первых, саммит стал неофициальным началом старта избирательной кампании на пост президента РМ Майи Санду. Несомненно, последнее слово в этом вопросе будет от американских коллег, которые прекрасно разбираются в молдавской кухне. Но заявка сделана серьезная. Во-вторых, на фоне боевых действий на территории Украины курс на евроинтеграцию означает разрыв связей с Россией. На практике это будет только усиливать раскол в молдавском обществе, который, в свою очередь, поможет правящей партии PAS удержать власть в стране (но уже в коалиции с другими партиями). В-третьих, мягкое давление на Тирасполь будет возрастать по мере развития ситуации на украинском фронте. В любом случае, вне зависимости от результатов окончания военного конфликта на Украине, европейские лидеры на саммите наглядно продемонстрировали, что Молдову отдавать России они не собираются. Очень вероятно, что история сделает очередной поворот, и мы можем увидеть новую границу на Днестре, что, как показывает практика, станет лишь краткой передышкой перед новыми сражениями».

Андрей Сафонов, политолог, Тирасполь:

«Саммит Европейского политического сообщества в Молдове практически завершен. Прошли встречи, отзвучали слова на двусторонних переговорах и итоговых пресс-конференциях. В самом сухом остатке – заявления ведущих участников саммита о готовности поставлять оружие Украине в беспрецедентных объемах и столько лет, сколько надо. Мелькала цифра в 10 лет. Таким образом, налицо старая стратегия Запада: разжечь войну на чужой территории и воевать чужими руками, уничтожая живую силу и экономику – как противников, так и союзников. В данном случае цель Запада – смерть как можно большего числа и россиян, и украинцев, чтобы славяне резко уменьшились в количестве. После гибели самых боевых и активных – западники попробуют продавить заселение украинских и российских территорий выходцами из Африки и Ближнего Востока, чтобы разбавить славянский элемент и превратить эти земли в территорию, населенную биомассой, лишенной чувства Родины и патриотизма – что украинского, что российского. По экономике та же песня. Боеприпасы с обедненным ураном, которые «всплыли» недавно в сообщениях СМИ с фронтов – это способ загрязнения земель и Украины и России, чтобы обе страны лишились статуса крупных экспортеров зерна. Кто планируется вместо них – посмотрим. Теперь по приднестровско-молдовским делам. Западники не определились до конца в подходе к берегам Днестра. Мы помним, что Жозеп Боррель говорил на саммите о возможности приема – в будущем – Молдовы в ЕС при неурегулированных отношениях с Приднестровьем. Он сослался на пример Кипра, признанного Турцией: греческая часть Кипра считает себя в ЕС, а Турецкая Республика Северного Кипра развивается сама по себе. Президент РМ Майя Санду заявляет, что Кишинев не намерен отказываться при евроинтеграции от «Приднестровского региона», но допускает, что урегулирования отношений РМ-ПМР до приема Молдовы в ЕС (когда он будет, одному Богу известно), не состоится. И тогда, мол, можно продолжать реинтеграцию и после приема. Как это представляется на практике – сказать сложно… Но не это главное. Ясно, что западники (а в Молдове побывали не только представители Евросоюза, но и госсекретарь США Энтони Блинкен) подтвердили курс на полное вытеснение России с юго-запада бывшего СССР, а также на встраивание Молдовы в антироссийский фронт с возможным подключением Кишинева к антироссийским санкциям (как минимум) и к участию в вооруженном противостоянии Москве (как максимум). Несмотря на яро антироссийские взгляды, нынешнее руководство Молдовы военной конфронтации с Россией опасается; тем более, что в самой РМ большинство народа против вражды с Москвой и, судя по обстановке, за евразийский интеграционный проект. Отдельно речь о Гагаузской автономии, которая практически вся пророссийская и за дружбу с Турцией. Видимо, Гагаузию предполагается усмирить в день «Х», коль скоро 1 мая от МВД Польши начало поступать оружие для молдовских правоохранительных органов. Кстати, это оружие может быть использовано и против Приднестровья, что может послужить толчком для региональной гонки вооружений – ведь Приднестровье не будет молча смотреть на изменение баланса сил на Днестре. Да и Россия тоже… Не впадая в панику, все же констатируем: саммит ЕПС 1-2 июня повлечет усиление противоборства Запада с Россией во всех регионах. Бывшая Советская Молдавия – не исключение».