Итоги G7: Мир сползает в неуправляемый хаос

06.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Прошедший в Лондоне саммит министров иностранных дел «большой семерки» показал, что США намерены сделать Россию главным «мировым злом».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет политолог-американист Сергей Судаков, давая оценку прошедшему саммиту.

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«Наследие Трампа успешно уничтожается. Политика больших союзов вновь становится актуальной как никогда ранее. Запрос американского истэблишмента прост – мировое сообщество не слишком успешно справляется с разрешением глобальных кризисов. Только США могут стать лидером в системе «управляемого хаоса». Отсюда понятная повестка G7, которая во многом повторяет предвыборную программу Джо Байдена», – пишет Судаков.

На саммите среди прочих вновь поднимались вопросы о «русских хакерах», войсках РФ на границе с Украиной, правах человека в России.

«Не слишком ли много России на министерском саммите G7?», – задается вопросом эксперт.

По его словам, США пытаются создать главного злодея всего мира, а потому решили посвятить саммит не реальным угрозам, а мнимым.

«США задали повестку – Россия и Китай основные угрозы «свободного мира» (правда никто не поясняет, где этот «свободный мир» и в чем и от чего свободен?). При этом все министры G7 поддержали мнение, что Россия как угроза первична и более опасна, нежели Китай», – подчеркивает автор.

«При этом США уверены, что Китай являясь важнейшей частью глобального миро обязательно исправится и услышит голос разума. По отношению к России заявления иные – постоянные требования нашей крови», – добавляет американист.

Он призывает прийти к пониманию того, что против России ведется полновесная ментальная война.

«G7 не самая мощная площадка, но она позволяет понять векторы современной архитектуры международных отношений. Увы и ах… Мир постепенно сползает в неуправляемый хаос, больше похожий на войну всех против всех…», – резюмирует Судаков.