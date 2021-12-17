Итоги голосований по Крыму в ООН становятся всё хуже для Украины

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Новости Украины

Большинство стран-членов ООН воздержались или проголосовали против предложенной Украиной антироссийской резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Об этом свидетельствуют результаты, опубликованные представительством Киева в ООН.

«За» украинскую резолюцию проголосовали 65 стран, против – 25, еще 85 воздержались. Это гораздо меньше, чем в марте 2014 года. Тогда аналогичный документ в ООН по Крыму поддержало 100 членов ООН. Впоследствии число стран, выступавших «за» инициативы Киева, снижалось – уже в 2018 году их количество снизилось до 70.

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Перед нынешним голосованием украинский представитель ООН Сергей Кислица обрисовал положение дел в Крыму, где чиновник ни разу не бывал после референдума о воссоединении с Россией.

«Репрессии, депрессия и безнадежность – вот с чем сегодня сталкивается местное население во временно оккупированном Крыму. Системные репрессии превратили Крым в остров страха», – сказал Кислица.

Он пожаловался на то, что покушающиеся на территориальную целостность России – оспаривающие законность воссоединения полуострова с РФ – подвергаются преследованию.

«Россия вытесняет этнических украинцев с полуострова, уничтожая политические и общественные организации украинцев, ликвидируя образование на украинском языке, преследуя лидеров и активистов, оказывая массированное психологическое давление и выдворяя граждан Украины», – сетовал Кислица.

По его словам, «согласно официальным данным, более 64 000 граждан Украины были вынуждены покинуть полуостров из-за атмосферы ненависти и страха».

Данные украинского чиновника опроверг замглавы российской делегации Геннадий Кузьмин.

«Вначале краткая справка. После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в результате прямого и свободного волеизъявления всех его жителей на полуострове отмечается устойчивый рост доходов регионального бюджета (с 2014 г. он увеличился в три раза), набирает обороты жилищное строительство, промышленное производство, укрепляет свои позиции традиционно важный курортно-туристический сектор… В ответ на энергетическую блокаду Крыма Украиной в 2015 г. были оперативно налажены временные схемы электроснабжения полуострова: завезены сотни мобильных генераторов повышенной мощности, создан «энергомост» – через Керченский пролив с Кубани проложены энергокабели и парный магистральный газопровод. К настоящему времени проблема энергоснабжения Крыма успешно решена. После преступного введения Киевом в 2014 г. водной блокады Крыма путем перекрытия Северо-Крымского канала в центре приоритетного внимания оказался вопрос безопасности водоснабжения полуострова. Для его решения уже запущено 100 км новых трубопроводов, в марте 2021 г. запущен водозабор «Бельбек» (50 тыс. куб. м воды в сутки), до конца года планируется завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. С 2015 г. в Крыму отремонтировано более 950 км дорожного полотна, к 2024 г. планируется модернизировать еще 2 тыс. км. его покрытия. В 2018 г. завершено строительство Крымского моста и открыто по нему автомобильное и железнодорожное сообщение. В 2020 г. начала действовать автомобильная трасса «Таврида», которая соединила Керчь и Севастополь. В 2018 г. заработал новый Международный аэропорт имени Ивана Айвазовского в Симферополе, рассчитанный на обслуживание до 10 млн человек в год. В российском Крыму (в отличие от украинского) на законодательном уровне четко закреплена линия на соблюдение языкового равенства и разнообразия. Сегодня, в отличие от украинского периода, активно функционируют бюджетные крымско-татарский телеканал «Миллет/Народ» и радиоканал «Ветан/Родина». Школы, где в украинский период велось обучение на крымско-татарском языке, повсеместно сохранились – этот список даже расширился. Для них в короткий период был налажен выпуск учебников на крымско-татарском языке. Кстати, уровень владения русским языком украинцев и крымских татар примерно одинаков – 99,4% и 99,8% соответственно. За семилетний период в Крыму построено более 40 новых мечетей. Завершается строительство Главной соборной мечети вместимостью около 4 тыс. человек. Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент. Российская Федерация гарантирует соблюдение прав человека на всей своей территории, включая Крым. И будет защищать эти права. Украину же, к сожалению, старательно превращают в проект «анти-Россия» – озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев, – лишь бы во вред России. Согласно последним данным МВФ, страна занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом ее последовательно накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию. И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живет собственной жизнью. Представленный проект резолюции по Крыму – часть этой антироссийской кампании. Некоторые государства сейчас послушно выстроятся в шеренгу и проголосуют за украинский проект. Ошибочно полагая, что в строю можно остаться незамеченным. Но, судя по результатам голосования в Третьем комитете, гораздо большая часть делегаций в Генассамблее не станет отдавать свой голос за этот одиозный проект. И мы им признательны за порядочность», – сказал российский дипломат.