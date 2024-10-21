Итоги голосования в Молдове взбесили идеолога фашистского «Азова»

Алексей Логофет.  
21.10.2024 23:33
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


До какой степени должен деградировать ЕС и сама «европейская идея», чтобы туда не хотела Молдова?

Такой вопрос задаёт в своем телеграм-канале украинский философ правого, неофашистского толка, идеолог признанной террористической в РФ группировки «Азов» Эдуард Юрченко (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

До какой степени должен деградировать ЕС и сама «европейская идея», чтобы туда не хотела...

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По его словам, проблема не в «молдавской вате», а в Европе: кем же нужно быть, чтобы Россию считали симпатичнее?

«Молдова это не Севастополь (куда поколениями завозили этнических москвинов) и не анклав каких-либо “русскоязычных” из стран Балтии. Там 3/4 этнических молдаван или считай румын, а среди славянского меньшинства большинство украинцев, а не русских. И эта идентификация сохраняется, что само по себе о многом говорит. Надо искать корни проблемы, а не топать ножками с визгом, что “народ не тот”», – рассуждает Юрченко.

По словам молдавского политолога Владимира Букарского, украинские неонацисты не понимают менталитета украинцев живущих в Молдове.

«Этнические украинцы на протяжении многих сотен лет компактно живут на севере Молдовы. Их больше всего в Окницком районе (30%), городе Бельцы и Бричанском районе (25%), Рышканском районе (22%), Единецком и Глодянском районах (по 20%). Так вот, во всех этих районах и сама Майя Санду, и инициированный ею «еврореферендум» с позором провалились на этих выборах.

В частности, Окницкий район – 79% против курса на евроинтеграцию, Бричанский район – 71%, город Бельцы и Единецкий район – 70%, Рышканский район – 67%, Глодянский район – 65%. Цифры говорят сами за себя», – отметил эксперт.

Наглядным примером, по его словам, может служить украинское село Братушаны в Единецком районе – родина экс-премьер-министра Украины Кинаха и бывшего министра образования и науки Украины Ивана Вакарчука (отца Святослава Вакарчука – лидера «Океана Эльзы»).

Жители Братушан голосуют за все пророссийские силы. Второй раз подряд они выбрали мэром представителя Партии социалистов Михаила Андруха, при котором разместили портеты военачальников Великой Отечественной войны во главе с генералиссимусом Сталиным на здании местного дома культуры. Жители села несли к этим портретам цветы.

«Молдавские украинцы – наиболее адекватная часть общества. Им претит агрессивный национализм. Они помнят свою историю, помнят, что их земля омыта кровью русских солдат. Они хотят дружить, а не воевать с Россией. И причину столь разного менталитета таким национал-вырожденцам, как Юрченко, следует искать в себе самих. Это я как украинец говорю, чьи предки родом из Днепропетровска, Белой Церкви и Тального», – заключает Владимир Букарский.

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