Российский контроль над Крымом необходимо сломать, поскольку крайне важно обеспечить выживание Украины как суверенного государства в пределах своих международно признанных границ. Об этом в издании National Interest пишет один из американских ястребов, старший научный сотрудник Центра Европы и Евразии Гудзоновского института Мэтью Бойс.

По его словам, пока Москва оккупирует Крым, она будет продолжать использовать полуостров как стартовую площадку для ударов по Украине, давления на ее экономику и усложнения ее доступа к международным рынкам. Эти реалии представляют собой серьезную долгосрочную угрозу для всего Черноморского региона, где расположены три государства-члена НАТО и три страны-кандидата в ЕС.

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«Украина и РБМ останутся спорным пространством до тех пор, пока Россия контролирует Крым и пока Россия не потерпит поражение, не примет статус-кво до 2014 года или пока стороны не достигнут другого взаимоприемлемого соглашения. Путин будет бросать вызов интересам прибрежных государств и НАТО до тех пор, пока он сможет это делать. Ему это принесло пользу, поскольку сменявшие друг друга администрации США, НАТО и ЕС не обращали пристального внимания и не реагировали должным образом на многочисленные предупредительные сигналы со стороны России за последние двадцать лет. Это дало Путину сигнал о том, что регион представляет второстепенный интерес для США и Европы. Как и все диктаторы, он реагирует на слабость и извлекает выгоду из невнимания» – пишет Бойс.

Сохранение Крыма в составе России упростило бы расширение Москвой своего пагубного влияния на Черноморский регион, Кавказ, Юго-Восточную Европу, Западные Балканы, Левант и более расширенный Ближний Восток, а также на регион Восточного Средиземноморья и за его пределы, отмечает американский ястреб.

«Если бы Россия закончила войну на своих условиях, огромные энергетические ресурсы Черного моря вряд ли будут разрабатываться, что нанесет ущерб европейской энергетической безопасности. Черное море должно вновь стать свободной и открытой зоной для мирного международного использования», – пишет автор.

По его словам, сохранение Крыма в составе России будет способствовать усилению Китая, Ирана и других «ревизионистских государств».

«Черноморский регион сегодня является узловой точкой, мостом и транзитным маршрутом между Севером и Югом, а также Востоком и Западом, с ростом Среднего коридора и критически важной инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы Восток-Запад или оптоволоконные кабели, а также торговли. в таких ресурсах, как уголь, металлы и хлопок. Поскольку Пекин также расширяет свое присутствие в «Среднем коридоре», его цель – подавить влияние США и Запада в РБМ – ясна. Продолжать уступать влияние агрессивным, ревизионистским державам Евразии не в национальных интересах США», – указывает Бойс.

Соединенные Штаты, по его словам, заинтересованы в сохранении порядка безопасности после холодной войны, который «принес пользу миллионам американцев и экономике США»: процветание Соединенных Штатов неразрывно связано со стабильностью и безопасностью Европы. При этом эксперт считает, что «нарушение Путиным международного порядка, основанного на правилах, недопустимо».

Иными словами, совершенно понятно, почему американцы столь настойчиво подталкивают Украину к продолжению сопротивления России и вооружают её новейшим оружием, вплоть до самолётов F-16. Они подумали, что итоги холодной войны – это навсегда, и не могут смириться, что комфортный для США мир, возникший после 1991 года, кто-то осмеливается подвергать ревизии.