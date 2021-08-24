Итоги «Крымской платформы»: рожденный ползать – летать не может

24.08.2021 20:18 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Очевидным провалом закончилась акция Зе и его киевских пиарщиков, вознамерившихся в очередной раз в международной повестке актуализировать внимание к проблемам Украины. На фоне событий в мире крайне бледно и невнятно выглядел прошедший вчера саммит «Крымская платформа».

Об этом в своей колонке «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Обещанный формат высоко статусного мероприятия не задался с самого начала – внушительный международный десант на разрекламированный шабаш так и не прибыл. В итоге на саммите солировали «обиженцы» из Прибалтики и восточноевропейского региона, а от влиятельных стран Запада вместо первых лиц прибыли лишь политики второго эшелона, далеко отстоящие от принятия решений по околокрымской проблематике.

Более того, канцлер Германии Ангела Меркель, которая, видимо, сочла «Крымскую платформу» не только несоответствующей статусу, но и провокационной с точки зрения необходимости поддержания политического диалога с Россией, весьма показательно покинула Украину до ее начала, несмотря на все уговоры Зеленского.

Все это должно стать явным сигналом официальному Киеву и фактическим признанием того, что вопрос в действительности закрыт, и дальнейшее его обсуждение может носить только риторический характер.

Тем не менее, декларация, которая, по сути, ничего не решает и ни на что не влияет, была подписана, дежурные заявления прозвучали… Правда, и тут получилось неудобно. Президент Венгрии вместо проклятий в адрес России начал вдруг упрекать Украину за притеснения венгров Закарпатья.

Но это не помешало сделать Зе фееричное в своей наигранности заявление о начале обратного отсчета времени до «освобождения» Крыма. Впрочем, крымчанам нет особого смысла переживать по этому поводу, потому что обратный отсчет до даты «никогда» будет длиться бесконечно долго.

Зеленский представил миру свое мертворожденное детище и по украинской традиции умоляюще протянул ладошку, ведь даже в самом Киеве признались, что денег для ежегодного проведения «Крымского шабаша» у них нет.

Украина рассчитывает на финансирование извне, от ООН или кого-либо еще. Это делает очевидной истинную цель прошедшего мероприятия. Однако вызывает крайние сомнения, что шарлатану и в этот раз удастся провести Запад и урвать от тугих международных кошельков хоть что-нибудь.