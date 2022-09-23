Итоги первого дня референдума. Украина бьёт по участкам НАТОвской артиллерией

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Новости Украины

Избирательные комиссии огласили итоги первого дня референдума о воссоединении с Россией, который стартовал сегодня в Донбассе, Приазовье и Херсонской области. Голосование продлится по 27 сентября.

В Херсонской области явка составила 15,31%, в Запорожской области 20,52%, в ЛНР – 21,97%, в ДНР – 23,64%.

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«За исключением непрекращающихся обстрелов, провокаций с украинской стороны не было… Украинский нацизм должен быть уничтожен и выкорчеван. Иное – промежуточные этапы и промежуточные победы. Мы очень радовались признанию нас со стороны России, и я называл это победой в Сталинградской битве. Таким образом, референдум можно сравнить со встречей союзников на Эльбе. В любом случае это не окончательная победа. Я жду победы окончательной. После чего можно будет выдохнуть и сказать: «Все. Мы победили». А пока мы возвращаемся домой. Это очень важно, но впереди нас ждёт ещё много тяжелых военных будней», – сказал глава общественной палаты ДНР Александр Кофман.

А вот что сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, наблюдавший за ходом голосования.

«Безотносительно результатов волеизъявления мы заранее понимаем, что никогда ряд государств и политиков на Западе не согласятся с итогами этого референдума. Они готовы были не признавать и оспаривать результаты еще до момента его начала. Для них априори любые решения, которые принимаются на референдумах являются неприемлемыми, а, следовательно, неправильными. Я считаю, что голосование проходит абсолютно открыто, прозрачно, легитимно – наблюдал своими глазами. Люди начали приходить с 8 утра, что свидетельствует о том, что для жителей референдум крайне важен и они относятся к нему не как к какому-то проходному событию, как к обычным рядовым выборам, а как к моменту историческому, как к своей личной судьбе», – рассказал Хинштейн.

Помимо обстрелов Донецка, в Запорожской области ВСУ попытались уничтожить подготовленный на 27 сентября избирательный участок для жителей села Балки, где они должны голосовать на референдуме Об этом сообщает ВГА Энергодара.

Зафиксировано шесть артиллерийских ударов по селу. ВСУ вели огонь из НАТОвского 155-мм гаубичного вооружения.

Кроме того, ВГА Энергодара сообщает, что периодически продолжаются хаотичные обстрелы прибрежной зоны города в районе расположения ЗАЭС.

Украинцы осознают, что итоги референдума невозможно будет отменить, поясняет экс-советник главы ДНР Александр Казаков.

«Эти решения относятся к категории невозвратных. Путин – это человек со стратегическим мышлением. В поправках к Конституции 2019 года был пункт о том, что никакая часть территории Российской Федерации не может быть отторгнута ни по каким соображениям», – сказал Казаков.