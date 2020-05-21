Итоги президентства? Всё написано у Зеленского на лице – эксперт

21.05.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский настроен все менее позитивно и это – следствие того, что ему за год президентства не удалось выполнить ни одного из его больших обещаний в предвыборную кампанию.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня характеристика первого года президентства Зеленского – его лицо. Журналисты подметили, что если в период избирательной кампании он все время улыбался, был позитивен, то чем дальше, тем больше он становится хмурым, у него уже не появляется улыбка, он чувствует груз ответственности и понимает, что он с ней не справляется.

Та же социология говорит, что большинство украинцев считают, что Зеленскому не удается пока ни одно из больших обещаний. Война так и продолжается.

Если говорить о социальных достижениях, то только вчера министр социальной политики говорил о том, что уровень бедности в этом году вырастет на 6,5%. Это коснется еще трех миллионов людей, которые окажутся за бортом жизни. Это – тоже показатель», – заключил Алексей Дорошенко.