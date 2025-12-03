Итоги приднестровских выборов: демографический кризис, но не кризис государственности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выборы в Верховный и местные Советы Приднестровья состоялись, депутаты избраны при явке 26%. Рассуждая об этом показателе, ряд наблюдателей говорит о высокой степени административного контроля в ПМР (низкоконкурентные выборы, управляемость процессом), о разочаровании в приднестровской государственности.

При этом мало кто учитывает, что явка считалась от избирательной базы 395 тыс. человек – официально зарегистрированных граждан, а не реально проживающих.

Мы попросили прокомментировать итоги голосования эксперта Финуниверситета при Правительстве РФ Игоря Шорникова.

– Что можно сказать о прошедших выборах в контексте внутренней и внешней динамики, в чем их особенность?

– Приднестровье провело выборы в условиях регионального кризиса безопасности и беспрецедентного внешнего давления. Почти четыре года республика живет в условиях экономической блокады и в постоянном ожидании военного вторжения – то ли со стороны Молдовы, то ли со стороны Украины, то ли одновременно с запада и с востока.

В январе 2025 года жители республики испытали настоящий шок: посреди зимы в домах исчезло тепло и электричество. Промышленные предприятия встали, люди остались без работы или в вынужденных отпусках. Экономика до сих пор не вышла на минимальный уровень, позволяющий государству выполнять социальные обязательства.

Однако выборы прошли совершенно спокойно. Напряженная внешняя ситуация, наряду с нечистоплотными попытками вмешательства в выборы со стороны спецслужб Молдовы, скорее простимулировала людей прийти на избирательные участки и проголосовать.

– Явка 26% (на выборах депутатов 2020 года, кстати, она составила 27,8%) стала поводом для экспертов и журналистов Молдовы иронизировать , рассуждать о «проваленном тесте на легитимность» и ускорении «тихой реинтеграции», которую Кишинев намерен провести в ближайшие годы. Реален ли такой сценарий?

– В текущих условиях 26% – хороший результат, который говорит о том, что политическая мобилизация народа в ПМР остается высокой и поддержка собственной государственности людьми никуда не исчезла. Проблема на первый взгляд низкого показателя в том, что избирательные списки не вполне соответствуют числу остающихся в республике жителей. Ни для кого не секрет, что многие находятся на заработках за рубежом. У этих людей физически не было возможности проголосовать. Организовать голосование своих граждан за рубежом, как это делает Молдова, непризанное Приднестровье не может.

В целом, если мы сравним приднестровские 26% с молдавской явкой на недавних парламентских выборах – 52%, мы увидим, что в реальности эти цифры вполне сопоставимы.

К молдавской явке 15% прибавило зарубежное голосование. А еще молдавские выборы знамениты беспрецедентным уровнем фальсификаций. Если допустить, что внутри Молдовы явка была сопоставима с приднестровской, то в простом уравнении получим еще 15% вброшенных бюллетеней.

Приднестровский результат говорит о демографическом кризисе, но не о кризисе государственности или легитимности. В республике по-прежнему поддерживают курс на независимость от Молдовы с последующим присоединением к России.

– Как видят прошедшие выборы в России? Могла бы Москва использовать их результаты для усиления своего влияния, модернизации Приднестровья?

В России немного говорят о Приднестровье, но много делают для обеспечения его безопасности. МИД РФ неоднократно заявлял, что агрессия против республики будет означать нападение на Российскую Федерацию. В момент энергокризиса 2025 года именно Москва смогла найти временное решение проблемы, которое постепенно, увы, становится не таким уж и временным.

Приднестровье получает финансовую помощь от России. Москва заинтересована в предсказуемой ситуации внутри Приднестровья и стабильность на его границах.

Вопрос о модернизации республики может встать разве что после урегулирования кризиса на Украине. Сейчас у России задача обеспечить безопасность и относительное благополучие своих граждан и соотечественников.