«Итоги пятилетия майдана»: авторы самых мрачных прогнозов сейчас выглядят оптимистами

21.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Всё, за что стоял майдан и рвали глотки украинские эксперты, сбылось в точности до наоборот: даже соглашение об ассоциации с ЕС обернулось «зрадой».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главной обсуждаемой новостью является пятилетие майдана, все подводят итоги, которые, прямо скажем, плачевные. Всё, что сделано после майдана – полная разруха. И, заметьте, всё, о чём предупреждали до, во время, после майдана – всё случилось, даже ещё, может, мы оказались оптимистами. А те, кто с трибун майдана, в этих студиях кричал о том, что заживём по-европейски, будут европейские зарплаты и пенсии, будет улучшено качество медобслуживания, газ на тридцать процентов дешевле – всё оказалось ложью!», – заявил политолог.

Да, подписали европейское соглашение об ассоциации, воспринимают это как «перемогу». Мы на базе Института стран СНГ в Киеве два-три года проводили обсуждение этих идей, Глазьев у нас не вылезал, показывал на цифрах, схемах, таблицах, как это пагубно отразится на украинской экономике.

Это позволит вырасти европейскому экспорту, ещё больше вырасти импорту, и посмотрите, как растёт дисбаланс внешней торговли за последние два года, когда сняли все ограничения для европейского импорта и резко упадёт торговля с СНГ и с Россией. Получилось всё с точностью как предсказал Глазьев, как предсказали российские и украинские экономисты, но они празднуют «перемогу», – добавил Корнилов.