«Итоги референдумов – триумф «партии Победы» над «партией договорняка» – Чаленко
Частичная мобилизация станет залогом прогресса на фронте в обозримом будущем, а одержанный четырьмя регионами статус федеральных субъектов РФ будет гарантией конституционной защиты новых территорий.
Об этом в эфире канала «Вольная улица» рассказал журналист Александр Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я связываю будущий прогресс на фронте с частичной мобилизацией. Разговаривал со многими командирами, когда ездил в командировки в Донбасс, и они говорили, что проблема заключается не в силе ВСУ, а в том, что у нас нет резервов.
Предположим, прорвали где-то линию обороны, и нет сил, резервов, чтобы в этот прорыв зашли наши подразделения.
Я, например, знаю, под Донецком населённый пункт Пески штурмовала рота ДНР. Это – 100 человек на укрепленные позиции! Если штурмовала рота, а не бригада, в которой 2-4 тыс. человек – значит, этих сил нет. Но сейчас они появятся», – сказал журналист.
Кроме того, по его словам, теперь радикально изменится и ситуация в российской политике.
«Что мне еще очень нравится в этом референдуме. В российском руководстве, в тех, кто влияют на принятие решений, боролись две партии – «партия договорняка» и «партия Победы». Фактически, «партия Победы» победила.
Можно было бы договориться по поводу сдачи Донецка, Херсона и Луганска, когда они не были российскими городами. А уже когда, на следующей неделе, это будет российская территория – договориться будет даже не труднее, а невозможно. Конституция запрещает отдавать чужие территории.
Хочешь – не хочешь, а нужно отдавать приказ армии сражаться. Все! И это – очень хорошо. Мне это нравится», – заявил Чаленко.
Спасибо!
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