«Итоги референдумов – триумф «партии Победы» над «партией договорняка» – Чаленко

Частичная мобилизация станет залогом прогресса на фронте в обозримом будущем, а одержанный четырьмя регионами статус федеральных субъектов РФ будет гарантией конституционной защиты новых территорий.

Об этом в эфире канала «Вольная улица» рассказал журналист Александр Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я связываю будущий прогресс на фронте с частичной мобилизацией. Разговаривал со многими командирами, когда ездил в командировки в Донбасс, и они говорили, что проблема заключается не в силе ВСУ, а в том, что у нас нет резервов.

Предположим, прорвали где-то линию обороны, и нет сил, резервов, чтобы в этот прорыв зашли наши подразделения.

Я, например, знаю, под Донецком населённый пункт Пески штурмовала рота ДНР. Это – 100 человек на укрепленные позиции! Если штурмовала рота, а не бригада, в которой 2-4 тыс. человек – значит, этих сил нет. Но сейчас они появятся», – сказал журналист.