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Традиционно поддерживающая британских консерваторов газета The Telegraph публикует комментарии премьера Кира Стармера по поводу вчерашней встречи в Париже, где лидеры около 30 стран – не только из Европы, но и из-за ее пределов, включая Турцию и Канаду – вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что «коалиция желающих» может сделать, чтобы помочь Украине в случае прекращения огня.

В своих комментариях Стармер сказал, что это была «очень конструктивная» встреча. Также он намекнул на необходимость ужесточения антироссийских санкций. По его словам, есть «полная ясность, что сейчас не время для отмены санкций».

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«Напротив, мы обсуждали, как мы можем ужесточить санкции, чтобы поддержать инициативу США, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров из-за дальнейшего давления со стороны этой группы стран», – добавил он.

Стармер снова раскритиковал подход Москвы к переговорам:

«Было совершенно понятно, что Россия пытается задержать [мир], играет в игры, и мы должны быть совершенно четкими по этому поводу», – добавил британский премьер.

По его словам, участники встречи согласились с необходимостью большей поддержки Киева, «чтобы убедиться, что у Украины самая сильная позиция, как сейчас, так и в дальнейших переговорах».

По словам Стармера, на встрече в Париже обсуждались «военные и оперативные планы по поддержке любого прекращения огня» и мира на Украине, «то ли на земле, то ли в воздухе, то ли на море».

«Сильным результатом встречи стало то, что так многие страны поддерживают Украину, как они поддерживают ее уже более трех лет, в этот решающий момент столько, сколько потребуется», – убеждает Стармер британцев.

Напомним, что на упомянутой встрече в Париже французский президент Макрон заявил о намерении разместить в «стратегически важных местах Украины» «сдерживающие Россию силы». Войска могут разместить в центральной и западной частях Украины, а также вдоль Днепра. Как утверждает источник AP, Макрон называл конкретные города — Киев, Одессу и Львов. В то же время на самой линии боевого соприкосновения миротворцев из Европы не будет.

«Силы сдерживания» могут отправить несколько государств. Правда, каких именно, пока непонятно. Причину указал сам Макрон: «Среди нас нет единства по этому вопросу».

Также Макрон объявил об отправке на Украину франко-британской военной делегации для подготовки ВСУ. Как передает BFM, эта военная миссия займется усилением ВСУ. Макрон назвал целью этого шага разработку формата армии «завтрашнего дня», включая ее морскую составляющую.

«Премьер-министр Великобритании [Кир Стармер] и я уполномочили начальников наших военных штабов, чтобы франко-британская команда направилась в Украину уже в ближайшие дни и начала тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также одобрили этот механизм», — сказал Макрон после встречи с европейскими коллегами на саммите в Париже.

Самое главное: такая активность британцев и французов на украинском направлении теперь получает подобие международной легитимности. Владимир Зеленский заявил в Париже, что именно Британия и Франция будут представлять интересы Киева на переговорах о мире с США и Россией. Таким образом, ядро старой Европы добилось своей цели – права на участие в разделе послевоенной Украины на сферы влияния.