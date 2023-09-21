Итоги СВО: Африка перестала бояться Запад.

Страны Африка отказываются подчиняться американскому диктату.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила директор Института Африки РАН профессор Ирина Абрамова, отметившая, что США решили обратить внимание на Африканский континент.

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«В значительной степени это связано с тем, что доминирование США во всем мире трещит по швам. Трещать оно начало задолго до СВО, но украинский кризис этот процесс ускорил. Мы видим итоги «двадцатки» – они действительно были удивительными. Несмотря на колоссальное давление Вашингтона, страны незападного мира почувствовали, что можно перестать бояться, подчиняться. Им все это давно уже надоело. Я смотрела, как выступали африканские лидеры на саммите «Россия-Африка», и как даже представитель Нигерии, которая находится под очень серьезным влиянием Соединенных Штатов (и Китая, в том числе), не побоялись и пели на русском языке гимн – даже не России, а Советского Союза. Африканцам надоело, когда им диктуют условия и говорят, что те, кто будет «хорошо себя вести», получит деньги (как это случилось на саммите США-Африка в декабре 2022 года, когда Байден объявил о программе помощи Африке в размере $54 млрд). Очень сильное давление оказывалось на ЮАР, звучали конкретные угрозы. Но руководство ЮАР не подчинилось и приехало в Россию», – сказала Абрамова в интервью «Московскому комсомольцу».

По ее словам, «будучи в процентном отношении не такой мощной державой, в геополитическом плане наша страна очень мощная».

«Мы считаем ВВП в долларах по методикам МВФ, Всемирного банка. Основывается это все на той системе, которую предлагают Соединенные Штаты. И в самой Америке значительная доля этого ВВП базируется на виртуальных, а не реальных вещах. Это громадный неформальный сектор, включающий всевозможные гаджеты, игры, соцсети и т. д. Но гаджетом сыт не будешь. И из социальных сетей дом не построишь, а потребность в ресурсах не утолишь. Даже если взять «зеленую» энергетику, где ветер дует, солнышко светит, и мы производим энергию, выясняется: чтобы эту энергию добыть, нужно такое количество ресурсов и затрат, которые в 10 раз превышают обычную энергетику. Если мы пересчитаем ВВП и России, и Африки в реальных материальных богатствах (мы тут очень похожи: и у нас треть мировых ресурсов, и у них), то мировой экономический потенциал существенно сместится в нашу сторону», – говорит профессор.

Она подчеркивает, что США осознали: им необходимы ресурсы, которыми располагает Африка.

«Они прекрасно осознают, что Африка – это быстрорастущий рынок, который удваивается каждые 5 лет, а сейчас начнет расти еще быстрее. И им нужен этот рынок, в том числе для расширения своей деятельности, поскольку преобладание Китая (а теперь еще и Индии) ограничивает потенциал и возможности внешней торговли США. А если вы хотите сохранить доминирующее положение в мире, это надо учитывать. В геополитическом плане Африка, по сути, делит надвое Запад и Восток, и в стратегическом отношении выстраивание связей с этим континентом особенно в условиях военного противостояния с Россией, а, в будущем, и с Китаем, является чрезвычайно важным (это и военные базы, и пункты размещения кораблей, авиации и т.п.), – резюмирует Абрамова.