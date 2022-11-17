Итоги утренней «калибровки» Украины: Что прорвалось через цензуру, чем ответит Киев

Новости Украины

Три часа сегодня с утра длилась «воздушная» тревога в Киеве. В центре города закрылись рестораны и магазины, не работали службы доставки еды. Продолжались отключения света вне графиков, «падал» Интернет. Жители слышали несколько громких звуков взрывов. Украинские власти отчитались, что это была работа ПВО – все ракеты и беспилотники якобы перехвачены.

Так ли на самом деле всё успешно прошло для украинской стороны – остаётся только догадываться (учитывая имеющийся печальный опыт работы украинской ПВО). На Украине действует жёсткая цензура, разрешающая сообщать лишь о поражении гражданских объектов, которое выдаётся за результат неизбирательных атак России. Доказательством тому – сегодняшняя ситуация в Днепропетровске, по которому сегодня также был нанесён удар.

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Так вот, сегодня очередной удар был нанесен по территории завода «Южмаш» (превращен в военный объект), после чего там начался пожар (власти традиционно сообщают лишь о гражданских пострадавших и повреждениях жилых домов). Видео опубликовали очевидцы, что вызвало бешенство у представителей режима.

«Чувак из Днепра, который выложил видео прилета ракеты по улице, ты помог россиянам. Понимаешь, они не знали, сколько их ракет попало, а сколько было сбито, куда попали, если попали, которой из них попали. Ты им очень помог, даже время не забыл показать, они с точностью до секунды и десятка метров знают, куда прилетела ракета. Понимаешь, сейчас бы они бегали, как в прошлый раз, поднимали бы свою агентуру, требовали бы подробностей, те бегали бы с расспросами, мы ловили бы их и сажали… Но тут влез ты, со своим регистратором и погоней за хайпом», – отчитал неизвестного горожанина депутат Верховной рады Максим Бужанский из партии Владимира Зеленского.

К слову, пресс-служба президента спустя некоторое время также распространил ролик из Днепропетровска, сочтя, что, раз уж скрывать больше нечего, можно продемонстрировать кадры как свидетельство «российских зверств».

«Перед обстрелом Арестовичу (Офису президента) выгодно заявлять, что ракет у России нет, а после – наоборот. Потому что накануне удара людей успокоить нужно, а уже после – дать максимум шума. На этом, в сущности, вся украинская пропаганда строится. Наружу – жертва, вовнутрь – агрессор», – считает донецкий журналист Игорь Гомольский.

Очевидцы сообщают, что с утра также были нанесены удары по военным и энергетическим объектам в Одесской и Харьковской областях, но Зеленский ролики оттуда предпочел не показывать.

Зато интересна реакция украинского премьера Дениса Шмыгаля. Он впервые назвал среди целей ударов «объекты газодобычи» (на Украине работают скважины, за счет которых, как ранее неоднократно утверждалось, можно обеспечить население «голубым топливом», отказавшись от закупок из РФ. На нужды промышленности этих объемов не хватит).

«Судя по всему, Киев готовит теракты на объектах газовой инфраструктуры России. Об этом говорит начавшаяся информационная подготовка таких терактов. Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что Россия начала атаки на газовую инфраструктуру Украины и на добычу газа на Украине. Это придумано. И это косвенная угроза терактов Украины против газовой инфраструктуры России. Это приведёт к взлету цен на газ и нефть на глобальных рынках. Так террористы, зная о терактах заранее, ещё и заработают», – считает политолог Сергей Марков.

Вынужденный покинуть Киев политэксперт Александр Скубченко считает продолжающиеся удары России гуманными.

«США, чтобы принудить Зеленского к миру, убивали бы людей тысячами, не мелочились. Американцы бомбили бы города Украины, как ранее они бомбили города во многих других государствах», – напоминает он.

Скубченко полагает, что, если бы Запад искренне заботился о мирном населении Украины, то поставлял бы туда не оружие, а генераторы.

«Обеспечить минимальный уровень комфорта можно и мобильными системами жизнеобеспечения. А сколько генераторов и обогревателей запад передал Украине? Сколько гуманитарных конвоев, чтобы помочь Украине комфортно пройти зиму, отправил? Ноль? Только оружие отправляет? Так почему ненависть обращена к России, а не к западу, который открыто говорит Украине: нам плевать на ваш комфорт, вы нам нужны как мясо в войне с Россией. Холодно дома? На фронт все: танках согреетесь, или на марш-бросках. Россия помогала и Крыму и Донбассу в решении гуманитарных проблем, которые им Украина 8 лет создавала. И главное. Я восемь лет жил среди тех, кому плевать было на войну в Донбассе. Для них эта война была лишь в сводках новостей: как где-то в Сирии, или в далёкой Африке, а не дома, где ежедневно гибнут соотечественники. Они продолжали жить так, будто и нет никакой войны. Вся их ненависть к России, особенно после 24 февраля, именно в том, что война сейчас лишила привычного образа жизни лично их. Им бы чтоб деньги были, винишко любимое в магазинах, киношка, пляжи, концерты, а не вот это вот всё. И потому им на войну восемь лет плевать было, что война эта не влияла на их личные жизни. А сейчас они лишены этого всего: их Путин лишил киношки, винишка и пляжа. А так-то они и не против войны, только чтоб им эта война жить не мешала. Но разве Россия в войне виновата? Разве это Зеленский уговаривал два года Россию исполнить Минские соглашения, а Россия отказывалась? Нет, всё наоборот было: именно Зеленский привёл Украину к войне, хоть клялся в мире. Разве Зеленский (будем честны: и часть общества) сейчас желает прекращения войны? Нет, ему и сейчас не мир нужен, а границы 1991 года. Хотя можно было исполнить Минские соглашения, и жить сейчас и в мире, и с Донбассом под суверенитетом Украины», – отмечает Скубченко.