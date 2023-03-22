Итоги визита Си: Китай ужесточает антиамериканскую риторику и приходит на помощь России

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Китай считает несправедливым продолжение поставок западного оружия на Украину

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

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«Китай всегда призывал к примирению и переговорам. США заявляют, что позицию КНР нельзя назвать справедливой. Разве справедливо непрерывно поставлять оружие на поле боя? Справедливо ли непрерывно повышать степень эскалации конфликта? Неужто справедливо дать кризису охватить весь мир? Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай», – заявил Веньбинь.

Экс-спикер МИД ДНР называет слова китайского чиновника «риторикой, которую мы давно ждали».

Военный обозреватель Борис Рожин обращает внимание, что это заявление прозвучало сразу после визита китайского лидера Си Цзиньпиня в Москву.

«Как не трудно заметить, США перед визитом Си пытались заставить Китай хоть как-то обвинить Россию или хотя бы дистанцироваться от нее. На практике, получилось ровно наоборот. Китай обвиняет США и демонстрирует готовность укреплять партнерство с Россией», – подчеркнул Рожин.

Портал «Октагон», ссылаясь на источники, близкие к переговорам между лидерами России и Китая, называет некоторые детали соглашений, подписанных вчера Владимиром Путиным и Си Цзиньпином с участием министров правительств обоих государств.

Так, Пекин подписал 84 контракта на поставки комплектующих и узлов электро-технических средств, кроме того подписаны контракты для обмена спутниковой информацией с участием частных компаний Китая.

Усиливается взаимодействие по линии спецслужб России и Китая по вопросам кибербезопасности. Отмечается, что кКитайская сторона подготовит и смонтирует для России несколько тестовых системных брандмауэров (защита от кибератак и полного отключения интернета от всемирной сети) для развертывания в крупнейших городах России.

Плюс большую сделку по малой и средней авиации заключила госкорпорация «Ростех», в том числе в совместном производстве авиашасси и подушек безопасности.

«Сумма договоров «Ростеха», утверждают источники, превышает 1 трлн рублей. Все контракты идут с тремя контурами контроля исполнения. Также много договоров заключено в сфере энергетики («Газпром», «Роснефть») и обороны (Минобороны, Роскосмос). Звонки Пекина с Вашингтоном и Киевом пока не состоялись», – пишет «Октагон».

Доволен итогами российско-китайских переговоров политолог Алексей Мухин:

«Мы фактически создали с Китаем G2. Исполнились опасения и страхи США».

Впрочем, А писатель Герман Садулаев дает свою интерпретацию визита Си в Москву.

«Президент России Владимир Путин получил от председателя Китая товарища Си подтверждение легитимности своего правления – ярлык. Это небесплатно. Но лучше, чем рабство у бесноватого Запада! Китай, как в свое время Орда, не собирается лезть в нашу внутреннюю жизнь.

Орда действительно защитила и объединила Русь, а позже выросшая под крылом и «крышей» Орды Россия стала наследницей территорий Орды и взяла под свое покровительство ордынские народы», – написал Садулаев в своем телеграм-канале.