Итоги встреч Зеленского в Вашингтоне: похоже, Банковая сделала твердую ставку на Харрис

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Как пишет агентство Associated Press, Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне c Джо Байденом и Камалой Харрис.

Уходящий хозяин Белого дома заверил хозяина Банковой, что США продолжат поддерживать Украину. Кроме того, он объявил, что США выделят Киеву новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,4 млрд долларов.

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Это часть пакета в размере 61 млрд долларов, одобренного Конгрессом в начале года. В числе прочего Украина получит планирующие авиабомбы Joint Standoff Weapon, еще одну батарею системы ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней; США также расширят программу обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

Как писали американские СМИ, с весны этого года, когда США одобрили новый пакет помощи Украине, значительная часть этих средств осталась неизрасходованной из-за проблем с цепочкой поставок. При этом администрация Байдена должна была потратить деньги до конца сентября, когда в США заканчивается финансовый год.

Поэтому 5,5 млрд долларов из нового пакета должны быть распределены до 30 сентября, а еще 2,4 млрд Киев получит в рамках программы «Ukraine Security Assistance Initiative», которая позволяет властям США покупать оружие у производителей, а не передавать его с американских военных складов.

«Позвольте мне быть откровенным: Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы продолжим стоять рядом с вами», – приободрил американский президент Зеленского во время встречи в Белом доме.

Кроме того, Зеленский встретился в Вашингтоне с вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии на президентских выборах Камалой Харрис. Харрис также заверила его, что поддержка Киева Вашингтоном останется «непоколебимой».

Кроме того, она раскритиковала тех политиков на Западе, кто пытается «заставить Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории и требует от Украины принять нейтралитет».

«Эти предложения аналогичны тем, что высказывает Путин. И давайте скажем четко: это не предложения мира. Это предложения капитуляции», – подчеркнула Харрис.

Associated Press, расценило эти слова вице-президента США как критику инициатив ее соперника, республиканца Трампа и немецкго канцлера Олафа Шольца.

В то же время пока неизвестно, чем закончилась, и была ли вообще заранее анонсированная встреча Зеленского с Трампом. Последнему украинский лидер также обещал презентовать свой «план победы».

Однако затем что-то пошло не так, и, по сообщению журнала Time, команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго, «поскольку это могло бы быть воспринято как поддержка его президентской кампании».

Вместо этого украинцы попросили встретиться с Трампом на более нейтральной территории, например, на съемочной площадке американского телеканала для совместного интервью. По словам одного из украинских чиновников, этот вариант якобы обсуждался, когда Зеленский приземлился в США. У Трампа расценили это, как попытку превратить переговоры в шоу одного актера – Зеленского.

Что интересно, встречи с Байденом и Харрис прямо у них на рабочих местах киевского гостя и его свиту не смутили и не стали поводом для разглагольствовании об админресурсе и поддержке на выборах.

Из того, что попало в фокус СМИ, пока что выходит, что с республиканцами у украинской делегации не сложилось от слова «совсем». Мало того, что Трамп в очередной раз заявил, что Украина вряд ли сможет победить, так еще и, когда Зеленский уже находился на американской земле, в очередной раз обрушился на него с резкими нападками, снова саркастично назвав его «величайшим коммерсантом на планете»:

«Украины не существует. Это больше не Украина, — сказал Трамп на митинге в Северной Каролине. — Дома уничтожены, города исчезли. Их уже нет, а мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он уезжал с 60 млрд долларов».

В своем выступлении Трамп также напомнил об исторических успехах российской армии.

«Байден говорит: «Мы не уйдем, пока не победим». Но что случится, если они победят? Они этим постоянно занимаются — ведут войны. Как мне кто-то недавно сказал, они победили Гитлера, победили Наполеона. Они воюют. И это неприятно».

Несмотря на резкий тон Трампа, Владимир Зеленский вслух выражает надежду встретиться с ним, однако, когда состоится такая встреча, и состоится ли вообще, пока неизвестно.