Вцепятся друг другу в глотки, но не сейчас. Итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Любопытно наблюдать за реакцией российского экспертного сообщества на состоявшуюся в Сан-Франциско встречу Байдена и Си Цзинпина. Ожидание этих переговоров сопровождалось возгонкой таких смелых и неоправданно завышенных ожиданий, что, глядя на более чем скромные результаты посиделок ведущих империалистических держав, политологи начинают искать сенсации там, где их нет – в намеках и полунамеках, в ожидавшемся, но не высказанном, в интонациях и даже в мимике госсекретаря Блинкена, так удачно для конспирологов состроившего кислую мину аккурат в тот момент, когда его шеф назвал Си «диктатором».

Отсюда же и поток конспирологических теорий разной степени высосанности из пальца. В частности, о том, что, выдавив из американского президента публично сказанную ритуальную формулу о приверженности политике одного Китая, Пекин, тем самым, якобы чуть ли не подписался под неким далеко идущим глобалистическим проектом «Третьей мировой войны». А значит – прощай стабильность в регионе ЮВА и далее везде.

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Еще некоторые с серьезной миной на лице вспоминали «вот точно такую же» российско-американскую конференцию в Швейцарии летом 2021 года. Мол, смотрите – там тоже прикрывались климатической повесткой, а в итоге что? Правильно, война через полгода. С толстым намеком, что и нынешние американо-китайские перемигивания – это не просто так, а пролог чего-то большого и потенциально страшного.

Все это, конечно, весьма увлекательно, но, откровенно говоря, встреча, подобная нынешней и не могла закончиться ничем иным, кроме обмена ритуальными посланиями, тональность которых теперь будут дешифровать в тиши кабинетов дипломаты и аналитики обеих стран – чтобы выстроить на этой основе очередные идущие в стол стратегии безопасности.

Мог ли Байден удержаться от своей шпильки постскриптум, вдогонку названной китайским официозом «ошибочной и безответственной»? Нет, не мог. Во всяком случае, без потери лица перед той частью электората, которая воспринимает антикитайскую риторику американской пропаганды всерьез. В конце концов, Си уже у себя переизбрался где только мог и имеет крепкие тылы, в отличие от хозяина Белого дома, которому как минимум год отбиваться от наступающих на пятки конкурентов.

Что важно, если рассуждать о состоявшейся встрече, так это ее общий спокойный тон. Даже взаимные шпильки произносились ровным голосом, не срываясь на крик, истерики и взаимные угрозы. Не обещая стереть друг друга в ядерную пыль и все в таком духе. Эти двое не «делили мир», а всего лишь мило улыбались друг другу, пряча серьезные разногласия по ключевым вопросам за деликатными формулировками.

Похоже, для сторон и правда было важно – нет, не замириться, до этого еще далеко, и нет никакой почвы, ни одно из объективных противоречий между странами так и не разрешено. Но – хотя бы понизить градус противостояния, сгладить риторику, в последние годы все больше ориентирующуюся на стандарты «холодной войны» на фоне сворачивания взаимовыгодных экономических проектов со взаимным участием.

Для Китая самым важным был вопрос санкций. Как бы не хорохорились в Пекине, однако для китайских бизнес-гигантов довольно болезненно то, с каким рвением и последовательностью американцы вышвыривают китайский капитал из все большего количества высокотехнологических отраслей. И не просто вышвыривают, а бессовестно используют свое служебное положение гегемона западного мира для навязывания остальным своим сателлитам той же политики и жестко наказывая ослушников.

Из интересного американцам – тема синтетического опиоида фентанила, прекурсоры которого производятся частными компаниями в Китае, откуда поступают в Мексику и затем через границу в США. Сейчас в Штатах, заваленных этим новмодным наркотиком, буквально эпидемия смертей от передоза. В Сан-Франциско Байден и Си договорились, что Китай будет преследовать конкретные химические компании, производящие прекурсоры фентанила.

Вопреки ожиданиям тема Тайваня не стала центральной на встрече. Было видно что ее аккуратно обходит как Байден (см. «приверженность политике одного Китая») так и Си, несколько раз, видимо для самых тугоухих, заявив об отсутствии у Пекина планов военного решения тайваньской проблемы в ближайшие годы.

Очевидно, выгода тактического компромисса с администрацией Байдена пока перевешивает остальные резоны. При этом не факт, что заявленное миролюбие продлится больше одного сезона. Байден может не суметь переизбраться, а от Трампа китайцы тем более не ждут ничего хорошего. Так что не будет удивителен возврат к риторике конфронтации уже в 2025 году

Еще один нюанс, не ускользнувший от внимания наблюдателей именно в контексте Тайваня: нынешняя встреча Си и Байдена прошла на фоне приближающихся выборов на острове, в перспективе способных поменять там политический ландшафт и сблизить позиции Тайбэя и Пекина без всякой войны. Это если увенчаются успехом идущие сейчас переговоры о коалиции тайваньских оппозиционеров из Гоминьдана и Народной партии, традиционно симпатизирующих континентальному Китаю и идее единства с ним.

Теперь вопрос лишь в том, сможет ли единый кандидат от оппозиции победить 13 января 2024 года, и устроит ли его победа Штаты, ведь курс Гоминьдана на нормализацию отношений с КНР входит в противоречие с курсом Вашингтона и правящих сейчас на Тайване демократов-прогрессистов на ускоренную милитаризацию острова.

Однозначного ответа на этот вопрос, увы, нет. Итоги разговоров на темы Украины, Палестины и Тайваня стороны решили не выносить на широкую публику. Так что надо будет просто внимательно следить за событиями.

Что же до итогов встречи как таковой, то, как уже было сказано выше, ничего эпохального. Иными словами, договорились договариваться. В частности, возобновить сотрудничество в военно-технической сфере, свернутое после памятного блиц-визита Нэнси Пелоси в Тайбей. Благо, кадровые вопросы уже не стоят поперек этой темы – Пелоси больше не спикер Палаты представителей, а попавший под жернова американских санкций бывший куратор военно-технических связей с Россией Ли Шанфу – не министр обороны Китая.

Итоговое коммюнике китайской стороны буквально сочится осторожным оптимизмом. Тут и упоминание об «обширных общих интересах с США во многих областях», тут и красивые слова о всегдашней приверженности КНР «построению стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений», и явно выраженная надежда на то, что «две страны смогут быть партнерами, уважать друг друга и мирно сосуществовать», «совместно и эффективно преодолевая разногласия».

При этом китайцы знают меру в словословиях и уравновешивают их корректным, но недвусмысленно-четким напоминанием о том, что у Поднебесной «есть интересы, которые необходимо защищать, принципы, которые необходимо защищать, и практические результаты, которых необходимо придерживаться».

Отсюда и ключевой вывод:

«Мы не должны допустить, чтобы разногласия превратились в пропасть между двумя странами, а должны найти способы навести мосты, которые пойдут навстречу друг другу. Обе стороны должны понимать основные принципы друг друга, не суетиться, не создавать проблем и не пересекать границы, больше общаться, вести больше диалогов и больше обсуждать, а также спокойно справляться с разногласиями и несчастными случаями».

Различия в подходах при этом никуда не делись, однако они не бросаются в глаза, как безвкусно выполненные рекламные афиши. Эти расхождения еще нужно суметь распознать за округлыми и корректными формулировками райтеров обеих лидеров.

Так, Си не просто назвал американо-китайские отношения «самыми важными двусторонними отношениями в мире», но и акцентировал равную с Байденом «ответственность за два народа, за мир и за историю». В свою очередь Байден говорит лишь о том, что необходимо «ответственно управлять» конкуренцией между двумя странами, чтобы она не переходила в открытый и, не дай Бог, вооруженный конфликт.

За этими фразами – борьба продвигаемой китайцами концепции биполярного мира, с привычной для США ролью единоличного гегемона, от которой они отказываться не собираются. Вместе с тем, то, что риторика обманчиво спокойная – не должно сбивать с толку – когда возможности сглаживания углов дипломатическими методами будут исчерпаны, стороны с удовольствием вцепятся друг другу в глотки. А пока что эти расхождения лишь аккуратно обозначаются пунктиром в публичном дискурсе.