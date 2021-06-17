Итоги встречи Путина-Байдена опечалят украинских «ястребов»

17.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Встреча президентов США и России показала, что американцы не стремятся присоединиться к Нормандскому формату и пока не готовы предоставить Украине статус особого партнера вне НАТО.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля,

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«Очевидно, Байден по итогам встречи всё-таки вынес для себя окончательные выводы относительно позиции России по вопросам, касающимся Украины. Как мы знаем из заявлений на пресс-конференции, на ней очень вскользь была упомянута тема НАТО, а также был краткий обмен мнениями по поводу Минских соглашений. Можно однозначно сказать, что США не стремятся присоединиться к Нормандскому формату. Если бы такое активное стремление было, то было бы логично ожидать, что вопрос об этом будет затронут на встрече. То, что Байден не стал поднимать вопрос о присоединении США к Нормандскому формату, говорит о том, что США не рассматривают этот вариант как целесообразный для себя. Что касается других итогов встречи, то очевидно, что между США и Россией было заключено неформальное «перемирие» на полгода, и в течение этого времени обе страны обе стороны будут воздерживаться от каких-либо резких действий в отношении друг друга. В этом контексте можно ожидать, что, если Зеленский поедет в США, то основной акцент во время его встречи там будет сделан на экономике, экономических реформах. Конечно, США могут также согласиться несколько увеличить военную помощь Украине. Но до тех пор, пока длится вот это условное перемирие США и России по итогам вчерашнего саммита, Украина не получит согласие на статус особого стратегического партнера США вне НАТО. Очевидно, этот вопрос откладывается как минимум на несколько месяцев», – сказал украинский политолог.

Его коллега Всеволод Степанюк полагает, что вчерашняя встреча продемонстрировала: «Байден хочет нормализации отношений с Россией».

«Его посыл о том, что главным врагом России является Китай, мягко говоря, не соответствует действительности. Конечно, Америка хочет, чтобы Россия так думала, но это не так по ряду причин. В том, что касается Украины, Путиным было заявлено, и Байден не опроверг это, что основой является выполнение Минских соглашений, которые были закреплены голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН, за которую голосовали, в том числе и США. Эта резолюция обязательна к выполнению странами-членами ООН. Естественно, что никакого другого обсуждения вопросов по Украине, кроме как в русле Минских соглашений, на встрече быть не могло. Вопрос в том, захотят ли США, чтобы Украина выполняла Минские соглашения, или даже не столько США, сколько Лондон. Байден не зря сказал, что есть полгода, чтобы потом сверить часы – как идёт выполнение устных договоренностей, поскольку ничего не было подписано. За эти полгода может случиться много чего интересного, и не только в мире, но и в Украине. Будем смотреть, к чему это приведёт. Но и США, и Россия понимают, что выполнению Минских соглашений альтернативы нет», – сказал Всеволод Степанюк.