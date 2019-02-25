Итоги выборов: Прозападные силы удержали власть в Молдове

25.02.2019, Кишинев, Михаил Рябов

Прозападные силы имеют все шансы удержать власть в Молдове, а демонстрирующий готовность сотрудничества с Москвой президент Игорь Додон – остаться главой государства без реальных полномочий.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, которые состоялись 24 февраля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Официальный сайт ЦИК дает партии социалистов Додона всего 31% голосов.

Зато две прозападные силы (хоть и конкурирующие между собой) – «Acum» (прозападная оппозиция Майи Санду) и Демократическая партия Молдовы (олигарха Влада Плахотнюка) набирают 26% и 24% соответственно.

Еще около 8,5% центризбирком дает партии «Шор», которая первоначально рассматривалась как спойлер социалистов для размытия их голосов.

Таким образом, задача-максимум социалистов по формированию большинства, на которое смог бы опереться Додон, пока что выглядит туманной.

Остается возможность создания коалиции с прозападной оппозицией. К слову, Додон заявлял, что его точка зрения на принуждение Приднестровья к возвращению под контроль Кишинева вполне совпадает с «проевропейскими» силами.

Если же коалицию создать в новом парламенте не удастся, Молдавию будут ждать еще одни выборы.