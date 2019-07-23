Большинство в Раде ставит Зеленского перед тяжелым выбором

23.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Абсолютное большинство, полученное партией «Слуга народа»в новой Верховной раде, предоставляет президенту Владимиру Зеленскому и его команде свободу маневра по Донбассу.

Об этом «Известиям» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отметивший, что при Порошенко часто говорилось о невозможности провести через раздробленный парламент законы, предусмотренные Минскими соглашениями.

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«Сейчас ситуация меняется принципиальным образом. Не то чтобы теперь парламент подчиняется президенту, но находится под его контролем. А значит, либо Киев начинает выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, либо нет. И то, и другое исчерпывающе продемонстрирует позицию нового руководства Украины. Больше одна ветвь власти не сможет укрываться за другой», – полагает Косачев.

По его словам, еще до выборов в мирном урегулировании наблюдалось «определенное развитие», но этого мало, и теперь нынешняя украинская власть должна сделать то, от чего несколько лет уклонялась предыдущая.

«Тогда все станет ясно и украинским покровителям на Западе, которые всеми средствами пытались затушевать неисполнение Киевом Минских соглашений. Любой из двух сценариев хотя бы будет наведением порядка – со знаком плюс или минус. Так или иначе, закончится период лицемерия и лукавства, или, называя вещи своими именами, – вранья, как мы это видели в период Порошенко», – резюмировал сенатор.