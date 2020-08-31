31.08.2020, Подгорица, Алексей Топоров
 
Балканы, Выборы, Общество, Политика, Россия, Сербия, Черногория
Просмотров:

Итоги выборов в Черногории: у бывшей оппозиции есть все шансы сформировать правительство


Государственная избирательная комиссия (DIK)Черногории опубликовала окончательные итоги парламентских выборов в стране.

Правящая Демократическая партия социалистов Мило Джукановича с союзниками по-прежнему не добирает голосов для формирования правительства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после подсчета 100% бюллетеней данные по парламентским выборам в Черногории, прошедшим в минувшее воскресенье, выглядят следующим образом: блок «Решительно за Черногорию! Демократическая партия социалистов (ДПС) – Мило Джуканович» – 35,06% (143 тысячи 548 голосов); оппозиционная просербская и пророссийская коалиция «За Будущее Черногории» – 32,55% (133 тысяч 267 голосов); ее союзник – блок «Мир – это наша нация» – 12,53 (51 тысяч 297 голосов); еще один представитель оппозиционного блока, мультикультурная платформа «С черного на белое» – 5,53% (22 тысячи 649 голосов); «Социал-демократы» – 4,10% (12 тысяч 839 голосов); Бошнякская партия – 3,98% (16 тысяч 286 голосов); Социал-демократическая партия – «Сильная Черногория» – 3,14 (12 тысяч 839 голосов); «Албанский список» – 1,58% (6 тысяч 488 голосов); Албанская коалиция «Единогласно» – 1,14% (4 тысячи 675 голосов).

Обе хорватские партии, на которые, как и на прочие партии этнических меньшинств, рассчитывал режим – Хорватская гражданская инициатива и Хорватская реформистская партия не смогли преодолеть однопроцентный барьер и в черногорской Скупщине представлены не будут.

Всего на последних парламентских выборах проголосовали 76,65% избирателей, из поданных 413 тысяч 954 бюллетеней действительными были признаны 409 тысяч 451.


Таким образом, еще до выборов оформившаяся коалиция  «За будущее Черногории», «Мир – это наша нация» и «Чёрное на белое» потенциально имеет 41 мандат, что дает ей право сформировать парламентское большинство и правительство.

Однако уже сейчас понятно, что режим Джукановича так просто не сдаст

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть