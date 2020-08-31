Итоги выборов в Черногории: у бывшей оппозиции есть все шансы сформировать правительство

31.08.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Государственная избирательная комиссия (DIK)Черногории опубликовала окончательные итоги парламентских выборов в стране.

Правящая Демократическая партия социалистов Мило Джукановича с союзниками по-прежнему не добирает голосов для формирования правительства.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», после подсчета 100% бюллетеней данные по парламентским выборам в Черногории, прошедшим в минувшее воскресенье, выглядят следующим образом: блок «Решительно за Черногорию! Демократическая партия социалистов (ДПС) – Мило Джуканович» – 35,06% (143 тысячи 548 голосов); оппозиционная просербская и пророссийская коалиция «За Будущее Черногории» – 32,55% (133 тысяч 267 голосов); ее союзник – блок «Мир – это наша нация» – 12,53 (51 тысяч 297 голосов); еще один представитель оппозиционного блока, мультикультурная платформа «С черного на белое» – 5,53% (22 тысячи 649 голосов); «Социал-демократы» – 4,10% (12 тысяч 839 голосов); Бошнякская партия – 3,98% (16 тысяч 286 голосов); Социал-демократическая партия – «Сильная Черногория» – 3,14 (12 тысяч 839 голосов); «Албанский список» – 1,58% (6 тысяч 488 голосов); Албанская коалиция «Единогласно» – 1,14% (4 тысячи 675 голосов).

Обе хорватские партии, на которые, как и на прочие партии этнических меньшинств, рассчитывал режим – Хорватская гражданская инициатива и Хорватская реформистская партия не смогли преодолеть однопроцентный барьер и в черногорской Скупщине представлены не будут.

Всего на последних парламентских выборах проголосовали 76,65% избирателей, из поданных 413 тысяч 954 бюллетеней действительными были признаны 409 тысяч 451.

Таким образом, еще до выборов оформившаяся коалиция «За будущее Черногории», «Мир – это наша нация» и «Чёрное на белое» потенциально имеет 41 мандат, что дает ей право сформировать парламентское большинство и правительство.

Однако уже сейчас понятно, что режим Джукановича так просто не сдаст