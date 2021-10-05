Итоги выборов в Гагаузии. Мёртвый сезон в ожидании конца режима Санду

05.10.2021 23:59 (Мск), Тирасполь, София Русу

Жители Гагаузии – автономного территориального образования в составе Республики Молдова с населением 155 тысяч человек – выбрали новый состав Народного собрания. Региональный парламент в количестве 35 депутатов избран на четырехлетний срок по одномандатной системе.

Выборы проходили в два тура – 19 сентября и 3 октября. В первом туре на 17 округах либо ни один из кандидатов не набрал больше 50%, либо явка избирателей не преодолела необходимого порога (для признания выборов состоявшимися в каждом из округов необходимо участие не менее трети избирателей).

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По результатам голосования в Народное собрание прошли 25 независимых кандидатов, 9 кандидатов от Блока коммунистов и социалистов и один депутат от партии «Строим Европу дома» (PACE). Лидер Партии социалистов Игорь Додон поспешил сообщить, что блок будет участвовать в формировании в Народном собрании большинства из своих представителей и независимых депутатов, которых БКС поддержал.

Об итогах гагаузских выборов и их специфике беседуем с политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: О гагаузских выборах писали и говорили немного, похоже, они не стали каким-то важным событием для страны. Почему Кишинев не проявил к ним интереса?

Александр Кориненко: Эксперты, аналитики и журналисты в Кишиневе мало уделяют внимания выборам в Гагаузии. На это есть несколько причин. Во-первых, в Кишиневе слабо понимают, что происходит в автономии. Во-вторых, нет желания разбираться в ситуации – Кишинев примет любое решение гагаузов. В-третьих, башкан (глава – прим. автора) Гагаузии Ирина Влах позиционирует себя как полная хозяйка всех процессов в автономии, поэтому все происходящие здесь соотносится с ней и ее позицией.

ПолитНавигатор: Насколько убедительный результат показал на выборах в Народное собрание Гагаузии Блок коммунистов и социалистов? Получится ли у него сформировать большинство?

Александр Кориненко: Ранее Гагаузия была так называемым «красным поясом», лидеры левого фланга всегда могли рассчитывать там на убедительный результат на выборах любого уровня. Сейчас ситуация кардинально меняется.

Лидер АТО Гагауз Ери Ирина Влах больше не оказывает поддержку партии Игоря Додона, а местная специфика такова, что без поддержки башкана побеждать трудно. Все-таки, это регион со своим политическим колоритом, где надо в первую очередь заручиться поддержкой местного Исполнительного комитета.

Многие депутаты всегда остаются независимыми, чтобы быстро сформировывать нужное большинство и не быть обремененными партийными обязательствами. Большинство точно не будет сформировано вокруг коммунистов и социалистов.

ПолитНавигатор: Могут ли итоги выборов в Народное собрание Гагаузии повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране, обострить отношения Комрата с центральными властями?

Александр Кориненко: Отношения Комрата и Кишинева и так уже обострены, и ситуация будет ухудшаться, так как жители автономии, все-таки, в подавляющем большинстве являются сторонниками сближения с Российской Федерацией, а нынешнее молдавское правительство для них не только проевропейское, но и прорумынское.

ПолитНавигатор: Выборы проводились в два тура, не везде в первом туре явка преодолела требуемый порог. Почему явка была низкой? Люди разочаровались в политиках?

Александр Кориненко: Да, в автономии та же тенденция, что и во всей стране: разочарование политиками. В Гагаузии это наблюдается очень остро. Население не доверяет больше центральным властям и, как показали выборы, не доверяет даже и местным, хотя ранее гагаузы выказывали больший интерес к местным выборам, чем к выборам в центральные органы власти.

ПолитНавигатор: СМИ цитируют экс-башкана автономии Михаила Формузала, который сказал об избранных депутатах: «Страшно далеки они от народа». Неужели все так плохо?

Александр Кориненко: Конечно, бывшему башкану виднее, насколько местные политики близки или далеки от народа. Могу сказать одно: очевидно, что гагаузские политики мало чем отличаются от молдавских. Экс-глава региона, по моему мнению, сказал так, поскольку разные депутаты будут защищать интересы определенных бизнес-групп, а не интересы народа.

ПолитНавигатор: Народное собрание Гагаузии периодически критикуют за неэффективность. В чем проблема? Есть ли ощутимая польза от НСГ?

Александр Кориненко: Многим просто непонятно, чем занимается Народное собрание Гагаузии. Да, разработкой местного законодательства, но количество законотворцев слишком велико: 35 депутатов на маленькую автономию. Многие избирались от сел, где проживает пара десятков человек. При этом депутаты позиционируют себя как независимые, а в итоге присоединяются к определенным парламентским группам и фракциям. Все это не может не раздражать местное население.

ПолитНавигатор: Правящая в республике проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) в этих выборах участия не принимала. А почему? Решили, что не стоит тратить время и силы на регион, который на парламентских выборах дал PAS чуть более 4%?

Александр Кориненко: Я уверен, что нужно большое мужество, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в Народное собрание Гагаузии от пропрезидентской партии PAS, так как судьба этого человека весьма незавидна. Действующая власть не имеет никакой поддержки в Гагаузии. Уверен, что президентура искала возможных соратников в автономии. Более того, я знаю, что они есть, но отношения с президентской командой выстраиваются только исходя из определенных интересов, например, бизнес, таможенное оформление – то есть те проблемы, которые без центральных властей не решить.

ПолитНавигатор: Платформа «Гражданский конгресс» – молодая партия левого толка – ранее заявляла, что хотела идти на выборы в Гагаузии и добиваться результата. Но после неудачи на июльских парламентских выборах что-то все затихло – кажется, в Гагаузии они даже никого не выдвинули. Куда делась подававшая надежду политическая сила?

Александр Кориненко: «Гражданский конгресс» изначально заявлял, что Гагаузия будет первым пробным шаром перед парламентскими выборами. В Гагаузии выборы в НСГ были намечены на весну этого года, а затем перенесены на осень. У партии было много сторонников в автономии. В итоге партия никого не выдвинула. Причина проста: к сожалению, активность партии угасла во всей стране. Не уверен, что мы еще услышим о «Гражданском конгрессе». Его лидеры не смогли реализовать тот интеллектуальный потенциал, которым обладала эта политическая сила. Я уверен, что поддержку в Гагаузии они бы получили.

ПолитНавигатор: Действующее руководство страны уже допустило ряд ошибок, в нем разочаровываются даже те, кто голосовал за партию PAS. Каков ваш прогноз: произойдет ли в Молдове укрепление «левого фланга» и когда это возможно?

Александр Кориненко: Левый фланг сейчас выбрал тактику тишины и консолидации. Важно не допустить развала левых, как это произошло после 2009 года. Команда президента допускает одну ошибку за другой, а рейтинг неумолимо снижается. Левые сейчас просто находятся в состоянии ожидания. Ближайшие выборы – местные, они пройдут весной 2023 года. Как показывают опросы, кредит доверия президентской команды еще довольно высок и падает медленно. Но у правых даже нет альтернативы – есть только PAS, так как перед парламентскими выборами правый фланг был зачищен.

Сейчас, во-первых, надо не допустить раскола левого фланга, во-вторых, необходимо ждать, когда на правом фланге появятся новые политические силы, а они будут уже к концу этого года. Роста активности левых следует ожидать за полгода до местных выборов.