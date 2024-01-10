Итогом будет контроль России над «огромным куском Украины» – Чичваркин

Анатолий Лапин.  
10.01.2024 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Запад бросит Украину, оставив ее без поддержки, а результатом спецоперации будет установление российского контроля над значительной частью территории Украины.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России либеральной журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил такой же беглый иноагент Евгений Чичваркин, ставший лондонским бизнесменом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад бросит Украину, оставив ее без поддержки, а результатом спецоперации будет установление российского контроля...

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«Мы же понимаем, что, скорее всего, Запад не будет поддерживать Украину достаточно для наступления… Мне кажется, что всех будут присаживать за переговоры и в итоге под контролем России останется огромный отхапнутый кусок земли с миллионами жителей, атомные станции, много плодородных земель, порты, дорога в Крым и т.д, и т.п.

Вот, как сухим языком допроса мы можем оценить результаты этой войны», – заявил Чичваркин.

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