Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На территории России будут открыты только два участка для голосования граждан Молдовы на президентских выборах и референдуме о евроинтеграции. Такое решение утвердила Центральная избирательная комиссия, отменив собственное решение об открытии в России пяти участков для голосования, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Такое решение было принято после того, как министерство иностранных дел и евроинтеграции, а также окружной избирательный совет Кишинёва не смогли выполнить решение ЦИК об организации пяти избирательных участков в РФ, хотя решения, вынесенные Центризбиркомом, являются обязательными. По сути, речь идёт о саботаже решения ЦИК со стороны молдавского МИДЕИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Они не определили ни помещений для избирательных участков, ни сотрудников избирательной комиссии, соответственно ЦИК не смогла отправить все необходимые материалы на эти избирательные участки», – заявил вице-председатель ЦИК РМ Павел Постика.

26 тысяч избирательных бюллетеней, напечатанных для трёх избирательных участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте, созданных Комиссией по делам избирателей РФ, были уничтожены.

Таким образом, подтвердились прогнозы о том, что режим румынки Майи Санду будет специально ограничивать голосование избирателей, проживающих в РФ, поскольку они поддержат пророссийскую оппозицию.

Ранее министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Михай Попшой заявил, что МИДЕИ принял решение открыть только два избирательных участка, оба в Москве, поскольку якобы только на территории диппредставительства можно обеспечить консульскую защиту и безопасность избирателей. Это решение было принято на основании заключения Службы информации и безопасности, которая составила «сложную и всеобъемлющую оценку ситуации в России».

Возглавляет молдавский СИБ Александр Мустяцэ – бывший сотрудник аналитического бюро НАТО и фонда Сороса.