«Иуда! Вон!» – перебежчика из УПЦ освистали на Виннитчине при попытке отжать храм
В селе Вороновица Винницкой области сторонники созданной из раскольников «ПЦУ» в сопровождении представителей органов местного самоуправления попытались провести незаконное собрание территориальной общины села о выходе из канонической УПЦ.
Об этом сообщает Синоидальный информационно-просветительский портал УПЦ.
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Когда бывший клирик УПЦ Владислав Демченко, перебежавший к раскольникам, начал агитировать за “ПЦУ”, раздались возгласы: “Иуда! Долой”Іуда! Геть” (см.видео).
В итоге так называемые активисты встретили сопротивление прихожан религиозной общины, в результате чего было сорвано голосование за переход в «ПЦУ».
Метки: Винницкая область, ПЦУ, УПЦ
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