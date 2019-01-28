«Иуда! Вон!» – перебежчика из УПЦ освистали на Виннитчине при попытке отжать храм

28.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

В селе Вороновица Винницкой области сторонники созданной из раскольников «ПЦУ» в сопровождении представителей органов местного самоуправления попытались провести незаконное собрание территориальной общины села о выходе из канонической УПЦ.

Об этом сообщает Синоидальный информационно-просветительский портал УПЦ.

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Когда бывший клирик УПЦ Владислав Демченко, перебежавший к раскольникам, начал агитировать за “ПЦУ”, раздались возгласы: “Иуда! Долой”Іуда! Геть” (см.видео).

В итоге так называемые активисты встретили сопротивление прихожан религиозной общины, в результате чего было сорвано голосование за переход в «ПЦУ».